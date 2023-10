Al menos tres caras nuevas: posible titular de Colombia contra Ecuador

La Selección Colombia visita este martes a Ecuador por la cuarta jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Aunque nadie quiera recordarlo, es un desafío emocional, después del 6-1 de la pasada eliminatoria a Catar 2022, que empezó a certificar la eliminación de esa Copa Mundo.



Nadie quiere hablar de revancha pero la cachetada de esa catástrofe en Quito es una herida que los nacionales necesitan sanar ahí, donde ocurrió, para que tenga efecto.



Los problemas son varios. A las bajas previas a esta convocatoria por lesiones de Mina, Muñoz, Lucumí, Lerma e incluso Juan Guillermo Cuadrado se sumaron las que se presentaron en estos mismos días, como Stefan Medina o Santiago Arias, más la de Camilo Vargas, que es por suspensión debido a la tarjeta roja que vio contra Uruguay.



Un primer ajuste será justamente en el arco, donde estará, tal como ocurrió en Barranquilla, Álvaro Montero, arquero de proceso y que ha tenido un lugar casi seguro en las convocatorias de los últimos años.



La defensa también necesitará una modificación por el lesionado Arias, que sería reemplazado por Jerson Mosquera. El lateral izquierdo también cambiaría pero por rendimiento: Fabra le daría su lugar a Machado, quien no jugó contra Uruguay por el riesgo de la tarjeta amarilla que arrastra.



Un cambio más iría en el medio campo porque Barrios no habría dejado la mejor impresión y se podría privilegiar a un jugador con huella de altura aunque sin mucha continuidad como Kevin Castaño.



La duda es James Rodríguez, más por desgaste físico que otra cosa, pues viene de ser figura. Su relevo natural sería, como ha pasado, Jorge Carrascal.



De esta manera, estos serían los once titulares:



Álvaro Montero; Jerson Mosquera, Carlos Cuesta, Dávinson Sánchez, Déiver Machado; Matheus Uribe, Kevin Castaño, Jhon Arias; James Rodríguez (o Carrascal), Rafael Santos Borré, Luis Díaz.