Revancha con altura: Colombia visita a Ecuador para espantar fantasmas

El recuerdo del 6-1 ronda en el duelo de este martes (6:30 p.m.) entre Ecuador y Colombia por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Colombia lleva más de un año con la dirección técnica del argentino Néstor Lorenzo, pues se vinculó al equipo en junio de 2022.



Lorenzo no podrá contar para la visita a Quito con el portero Camilo Vargas, suspendido por su expulsión ante Uruguay, y con el defensa Santiago Arias, por lesión. Además, no figuran en la lista por lesión Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Muñoz, Stefan Medina y Diego Valoyes.



Sin embargo, Colombia privilegia la experiencia como la de Davinson Sánchez, Wilmar Barrios, Jhon Arias, Luis Díaz, Rafael Santos Borré y el propio James Rodríguez, entre los más destacados. Con ellos el equipo cafetero haría gala mañana del buen toque de pelota, del tránsito preciso de sus extremos y centrocampistas hacia la zona contraria, para prodigar de posibilidades de gol a sus atacantes.



Para este encuentro los colombianos han realizado una preparación especial donde han ido ascendiendo gradualmente de altura desde Barranquilla hasta llegar a los 2.850 metros de la capital ecuatoriana.



Así llega el rival



La selección de Ecuador saldrá este martes en busca de su tercer triunfo consecutivo en las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial 2026 frente a su par de Colombia, que se mantiene invicta pero solo con un triunfo hasta el momento.



Mientras que Ecuador consiguió llevarse los tres puntos de La Paz ante Bolivia (1-2) con un tanto del joven delantero Kevin Rodríguez, a Colombia se le escapó la victoria de la misma forma en su compromiso frente a Uruguay (2-2), donde los charrúas lograron igualar en los últimos minutos con un tanto de Darwin Núñez.



El triunfo ecuatoriano en el estadio Hernando Siles hace respirar más tranquila a la 'Tri', ya que su casillero figura en positivo luego de comenzar la eliminatoria con -3 puntos por la sanción recibida en el caso Byron Castillo.



El duelo que se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, también puede poner cara a cara a Enner Valencia y James Rodríguez, las dos figuras de más renombre de sendas selecciones que desde la liga brasileña siguen con ganas de competir, si bien el colombiano puede no partir de titular en este encuentro.



Con un buen planteamiento defensivo, la selección ecuatoriana parece estar en crecimiento y adaptación al mando del técnico español Félix Sánchez y ante Colombia procurará salir con una propuesta de juego mucho más amalgamada de los anteriores partidos.



La 'Tri' sigue dando muestras de continuar consolidando el proceso con jóvenes figuras como William Pacho, Piero Hincapié, Félix Torres, Moisés Caicedo, Kendry Páez, Jhoanner Chávez, entre otros. En la lista de Sánchez para este encuentro solo queda Ángel Mena de los goleadores del histórico 6-1 conseguido por Ecuador sobre

Colombia en el último enfrentamiento en Quito por eliminatorias, disputado en 2020.



No están por lesión Pervis Estupiñán y Robert Arboleda, mientras que por decisión técnica no fueron convocados Xavier Arreaga, Gonzalo Plata y Michael Estrada.

Alineaciones probables

Ecuador: Alexander Domínguez; Félix Torres, William Pacho, Piero Hincapié; Ángelo Preciado, Joao Ortiz, Moisés Caicedo, Kendry Páez, Johanner Chávez; Jhojan Julio y Enner Valencia. Seleccionador: Félix Sánchez.



Colombia: Álvaro Montero; Juan David Mosquera, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Deiver Machado; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Jorge Carrascal; Jhon Arias, Luis Díaz y Rafael Santos Borré. Seleccionador: Néstor Lorenzo.



Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Estadio: Rodrigo Paz Delgado, de Quito

Hora: 6:30 p.m. (hora colombiana)