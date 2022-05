De la Liga a la selección: nuevo llamado para este jugador de Uruguay

Los delanteros Luis Suárez y Edinson Cavani destacan en la lista que ha reservado este viernes el seleccionador de Uruguay, Diego Alonso, para los partidos amistosos que la Celeste jugará en junio frente a México, Estados Unidos y Jamaica.



Además de ellos, el grupo de 35 jugadores también incluye a otros experimentados internacionales como el portero Fernando Muslera, el lateral Martín Cáceres y el central y capitán Diego Godín. Alonso también reservo José María Giménez, Ronald Araujo, Rodrigo Bentancur Federico Valverde y Darwin Núñez, jóvenes estrellas de la selección.

Además, aparecen algunos jugadores que por el momento no sumaron minutos con la selección absoluta como el goleador Nicolás López y el atacante Martín Satriano, quien este año se destacó en el Stade Brestois francés. La Celeste se examinará en junio con las selecciones de México y Estados Unidos, también clasificadas al Mundial de Catar, y la de Jamaica. De momento no ha confirmado rivales para las fechas de septiembre.



La Celeste jugará su primer encuentro el jueves 2 en Arizona ante México, mientras que el domingo 5 se enfrentará en Kansas City con Estados Unidos. Finalmente, el sábado 11 de junio la Celeste chocará con Jamaica en el estadio Centenario de Montevideo, en un encuentro en que el local se despedirá de su público.



Para el Mundial que se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre la selección de Uruguay fue emparejada en el Grupo H con las de Portugal, Ghana y Corea del Sur. México se medirá en el Grupo C a Argentina, Polonia y Arabia Saudí, al tiempo Estados Unidos compartirá el Grupo B con Inglaterra, Irán y una selección europea que se definirá entre Escocia, Gales o Ucrania.



Lista de futbolista reservados por Diego Alonso: .



Porteros: Fernando Muslera (Galatasaray-TUR), Sergio Rochet (Nacional), Sebastián Sosa (Independiente-ARG), Guillermo de Amores (Deportivo Cali-COL).



Defensores: Diego Godín (Atlético Mineiro-BRA), José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Ronald Araujo (Barcelona-ESP), Sebastián Coates (Sporting Club-POR), Martín Cáceres (Levante-ESP), Sebastián Cáceres (América-MEX), Leandro Cabrera (Espanyol-ESP), Guillermo Varela (Dínamo Moscú-RUS), Damián Suárez (Getafe-ESP), Matías Viña (Roma-ITA), Mathías Olivera (Getafe-ESP). .





Centrocampistas: Lucas Torreira (Fiorentina-ITA), Matías Vecino (Inter-ITA), Rodrigo Bentancur (Tottenham-GBR), Mauro Arambarri (Getafe-ESP), Manuel Ugarte (Sporting Club-POR), Fernando Gorriarán (Santos-MEX), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo-BRA), Facundo Torres (Orlando City-USA), Nicolás de la Cruz (River Plate-ARG), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Facundo Pellistri (Alavés-ESP), Agustín Canobbio (Athletico Paranaense-BRA), Brian Ocampo (Nacional).



Delanteros: Martín Satriano (Stade Brestois-FRA), Diego Rossi (Fenerbahce-TUR), Luis Suárez (Atlético de Madrid-ESP), Edinson Cavani (Manchester United-GBR), Darwin Núñez (Benfica-POR), Maximiliano Gómez (Valencia-ESP) y Nicolás López (Tigres-MEX).



EFE