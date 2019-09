Una nueva generación: Scaloni confirma el once titular de Argentina

Lionel Scaloni, entrenador de la selección de argentina, no tuvo ningún problema en confirmar el equipo titular que enfrentará a la selección de Chile, en el amistoso pactado para este jueves en Estados Unidos.



El técnico habló sobre Nicolas Otamendí, y confesó no estaba en sus planes para este partido, sin embargo, el central de Manchester City no será participe del partido contra México debido a un tema personal, y es por eso que será titular.



"Yo quería poner a otro jugador para este partido, pero Nico tiene un tema personal que resolver y jugará sólo este encuentro, no estará presente en el segundo ante México”, contó el seleccionador argentino.



El proceso de renovación se ha hecho evidente, y muchos de los referentes de anteriores procesos han dejado de ser convocados. La ausencia más llamativa es la de Lionel Messi, jugador de Barcelona que sigue su recuperación tras una lesión en el soleo derecho.

El once titular de la Albiceleste contra la Roja será: Marchesín; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, paredes, De Paul; Lautaro Martínez, Dybala y Correa.