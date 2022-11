Alerta en la selección de Ecuador: novedad con Byron Castillo

Para nadie es un secreto que el máximo anhelo de cualquier jugador es representar a su país. Y claro, qué mejor momento que en una Copa del Mundo, o por lo menos, eso era lo que pensaba Byron Castillo, el jugador de nacimiento colombiano, pero que jugó con el combinado ecuatoriano en las Eliminatorias. Presuntamente, la FEF estaría por no tenerlo en cuenta.

Durante los últimos meses, apareció la polémica de que Byron Castillo y Ecuador se verían con grandes problemas. Chile acudió al TAS para una posible sanción que comprometiera a la ‘Tri’ a ceder su clasificación a otro combinado nacional, pero nada podía reversar la presencia de los ecuatorianos, que se lo ganaron justamente en Catar. Nada, ni siquiera el tema del nacimiento y el registro civil de Castillo que evidentemente, marcaba que nació en Colombia.



Ahora lo que se vendrá es una sanción para Ecuador de cara a las próximas eliminatorias. Sin embargo, el elenco ecuatoriano no fue el único afectado. Un rumor a voces que marca la posible ausencia de Byron Castillo en el Mundial podría confirmarse. El embajador ecuatoriano en Catar, P Del Cioppo, mencionó que, duele informarlo, pero que, “desgraciadamente no viene Byron Castillo, que venga sería lo máximo, infortunadamente la noticia que tenemos es que no viene. Es una decisión que ha tomado FEF de seguro para evitar problemas en el futuro”.



No obstante, Gustavo Alfaro tendrá la última decisión, pues el lunes 14 de noviembre, al límite de la fecha estipulada, el estratega argentino entregará su listado definitivo de 26 jugadores. Sin duda alguna, una triste decisión que tendrá que tomar Alfaro con una carta que fue más que necesario en la solidez defensiva durante las Eliminatorias.