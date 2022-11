TAS decide sancionar a Ecuador por caso Byron Castillo: ¿y el Mundial?

Si algo ha de rescatar Chile de su pelea jurídica por la irregular inscripción de Byron Castillo en la Selección de Ecuador que logró un cupo directo al Mundial de Catar, es que logró llevar el caso hasta Suiza y logró un castigo, aunque resultara muy inferior al que se pretendía.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) emitió este martes, a diez días del Mundial de Catar, su fallo en contra de Ecuador, aunque no consideró que fuera una infracción tan grave que le impida participar en la Copa Mundo.



La decisión final fue imponer una multa de 100.000 francos suizos a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la pérdida de 3 puntos para las Eliminatorias del Mundial de 2026. En síntesis, les dan la razón a las federaciones de Perú y Chile en su reclamo y se anula la decisión de la Comisión de Apelaciones de la FIFA, que liberó de responsabilidad a la FEF, pero no se tocan los cupos a Catar 2022, que era lo que esperaban los demandantes.



¿Qué consideró el TAS en su decisión? "Si bien es cierto que el pasaporte ecuatoriano del Jugador era auténtico, la información contenida en dicho pasaporte era falsa. En concreto, la Formación Arbitral llegó al convencimiento que el lugar y la fecha de nacimiento del Jugador en el pasaporte del Jugador eran incorrectas ya que el Jugador nació en Tumaco, Colombia, el 25 de junio de 1995. En consecuencia, la Formación Arbitral considera que la FEF es responsable por un acto de falsificación conforme al Artículo 21, párrafo 2 del Código Disciplinario de la FIFA, incluso si la FEF no fue la autora del documento falsificado, sino que simplemente lo utilizó", dijo en su fallo.



La FEF fue entonces engañada, hecho del que es responsable pero no culpable: "La Formación Arbitral considera que no se produjo una violación a las reglas de elegibilidad y que existieron una serie de circunstancias atenuantes, entre las cuales, el hecho de que la FEF haya iniciado un procedimiento disciplinario contra el Jugador, que fue paralizado por orden de una autoridad judicial ecuatoriana. La Formación Arbitral determinó que la deducción de 3 puntos no se debía imponer en la fase clasificatoria para la Copa del Mundo de la FIFA 2022, sino en la siguiente edición, ya que el Jugador era elegible para disputar la fase clasificatoria para la Copa del Mundo de la FIFA 2022 y considerando que dicha competición no fue afectada por la referida violación de la FEF", concluyó el texto.



De esta manera todo manto de duda queda explicado y ya no aplican más instancias. Chile y Perú pierden y Ecuador, en teoría, también... pero como dijo un sabio, a veces "perder es ganar un poco".