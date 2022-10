Que pase el acusado: Byron Castillo demandará a Chile por una fortuna

Ya fue Chile ante la FIFA, ya aportó sus pruebas de una presunta irregularidad sobre la nacionalidad de Byron Castillo, ya recibió un revés jurídico pues sus pruebas de que es colombiano no fueron aprobadas, ya se fue al TAS para hacer que descalifiquen a Ecuador del Mundial de Catar... ya agotó sus caminos y se expone a una nueva decepción.

Pero ahora es el turno del acusado, es el momento de Castillo de tomar cartas en el asunto y de someterse a la que podría ser una millonaria demanda.



Andrés Holguín, abogado del jugador, anunció, en diálogo con Ovación, que la insistencia de Chile le va a salir muy cara: "esto ya hay que pasarlo a un tono más fuerte (...) La acción por millones de dólares contra la Federación chilena se viene. El tema les puede salir más caro de lo que están pensando", advirtió sobre el caso que se abrirá en la justicia ordinaria y no la deportiva.



El abogado aprovechó para advertir a Perú, que también ha sido vinculado por Chile en su denuncia: "Cuidado: una mala declaración de Perú los termina de meter en esta demanda".



Holguín afirma que hay problemas hasta en la competencia de las entidades a las que ha acudido Chile para buscar la descalificación de Ecuador del Mundial por la presunta falsedad en la nacionalidad de Castillo: "ningún reglamento contempla que la FIFA o el TAS se pueden transformar en fiscalías en Suiza para resolver sobre la nacionalidad de una persona. No pueden meterse en la soberanía de un país como Ecuador y asegurar que el pasaporte de una persona no es legal", dijo.



A tan poco tiempo del Mundial es poco probable que Ecuador se quede fuera de la Copa Mundo de Catar y en cambio se abren frentes jurídicos de los afectados en busca de una reparación. Era e riesgo que se corría. Ahora falta ver cuántos millones de dólares pedirá Castillo.