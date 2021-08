¡Se rebelaron! Argentinos, a fecha triple pese a negativa de clubes

Según información que entregó este viernes ESPN Argentina, los jugadores Emiliano 'Dibu' Martínez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso y Cristian 'Cuti' Romero viajarán a disputar la triple fecha de Eliminatoria Sudamericana, pese al comunicado que había emitido la Premier League, en el que se negaban a ceder a los jugadores para la jornada de selecciones.

El periodista Christian Martin dijo que "es tremendo, los cuatro jugadores argentino convocados por Scaloni y que juegan en Inglaterra, se amotinan y viajan igual, aunque los clubes se lo prohiban. El sábado van a estar viajando. ¿Qué va a pasar? ¿los clubes los multarán? A la vuelta tienen asumido que tendrán que estar 10 días en cuarentena. Los cuatro se pusieron de acuerdo y se atienen a las acciones cuando vuelvan".



Y agregó: "esto no tiene antecedentes. De buena fuente les puedo decir que esto va a pasar y los clubes ya le advirtieron que no podían viajar. Los cuatro van a revelarse. Se van a atener a las consecuencias y su prioridad es la Selección Argentina". Además, no serían los únicos. Según advirtieron los periodistas argentinos en el grupo de Whatsapp de jugadores del equipo nacional, hablaron de viajar pese a restricciones de sus ligas y sumarse a la concentración en Caracas.



Cabe recordar que el arquero, gran figura en la pasada Copa América, juega para el Aston Villa, así como Buendía. Lo Celso y 'Cuti' Romero lo hacen para Tottenham.



La 'Albiceleste', segunda en la clasificación con 12 puntos por detrás de Brasil que suma 18, se enfrentará en la fecha triple a Venezuela, Brasil y Bolivia.