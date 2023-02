Di María se destapó para Mundial 2026: triste noticia en Argentina

Gústele a quien le guste en Argentina, Ángel Di María, ese que muchos han tildado como un pecho frío se convirtió sin duda alguna en uno de los jugadores históricos del combinado nacional para ganar una Copa América que se había hecho escasa para la albiceleste en el mismísimo Estadio Maracaná de Brasil en 2021, y posteriormente, apareció con otro gol vital para las ambiciones de Lionel Scaloni marcando en la final de la Copa del Mundo, nada más ni nada menos que con la que era la vigente campeona el mundo: Francia.



Di María que participó en la noche goleadora en Qatar fue uno de los líderes sin duda alguna en la obtención del título después de una sequía enorme de 36 años sin quedar campeones del mundo. Así las cosas, Ángel y Messi que anotó un doblete se ganaron más reconocimiento.

En primer lugar, Ángel Di María destacó la ayuda que ha tenido y que ha encontrado en su núcleo familiar para tomar más fuerza y conseguir los resultados esperados. Di María ha sido criticado por momentos en la selección de Argentina y en el país, por lo cual ha encontrado en su familia un apoyo incondicional, "la verdad siento que valió la pena todo el sacrificio, que valió la pena todas las veces que me ha tocado darme la cabeza contra la pared, aguantar las críticas, tener ese apoyo de mi familia, de que nunca afloje, lo que me enseñaron de chico. Eso me dio la fuerza para seguir peleando y se terminó dando".



Prosiguió y mantuvo que la Copa del Mundo fue perfecta para ellos y la emotividad de esa Copa del Mundo fue enorme, "habíamos hecho todo bien, un partido increíble. Hace años o mundiales que no había una final de esa manera, con tanta diferencia, podíamos hacer más goles y no podía creer que estemos pasando por eso.Cuando Leo hizo el tercero yo dije 'ya está', pero te vuelven a empatar. Fue increíble, no lo podía creer. De haber hecho un partido espectacular, ir a penales y definir todo en la suerte. Estaba escrito que era para nosotros".



Pero pasó la página después de analizar el Mundial y desveló una noticia que poco o nada gustará en Argentina con respecto a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá a disputarse en el 2026. Quedan cuatro años para esa fiesta mundialista en la que se rumorea que no estará Lionel Messi, pero Ángel Di María referenció, "no ya no, el próximo mundial no. Sueño con llegar a la Copa América, seguir estando al nivel que estoy, sería algo importante para mí. Me gustaría y voy a hacer todo lo posible para estar".



Eso por la parte de Ángel Di María, pero sí dijo que Lionel Messi sin importr de al edad debe sí o sí estar acompañando y guiando a la albiceleste, "Leo si, tiene que estar en el próximo mundial. Es Leo, el mejor jugador de la historia. Yo soy Di María, pero no se puede comparar, déjate de joder, je". Adicionalmente, así referencia a Messi. "Para mi es el mejor de la historia. Diego es Diego y lo va a ser para toda la vida. Yo con él me tengo que sacar el sombrero, me bancó en los momentos más difíciles y hasta el día que me muera es todo. Pero de lo que vi, para lo que es mi generación, Leo es el mejor de la historia.", concluyó.