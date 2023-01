Juventus sufre en Serie A: intenso empate contra Atalanta

Juventus recibió al Atalanta en la jornada 19 de la Serie A, días después de conocer su sanción de 15 puntos menos y con el objetivo de lograr repuntar en el campeonato local tras estar en peligro de quedarse sin competición internacional. Al final fue un intenso 3-3, donde el colombiano Luis Fernando Muriel tuvo acción por nueve minutos.



El partido inició con muchas acciones de gol, donde Atalanta se hizo sentir desde los primeros cuatro minutos, donde Ademola Lookman logró marcar tras aprovechar un pase de Jeremie Boga y logró rematar dentro del área y marca cerca del poste derecho.



Sin embargo, Juventus no quiso darse por vencida y con el partido joven, logró anotar antes de la media hora de juego del primer tiempo, donde Ángel Di María al minuto 24 convirtió con sangre fría un penalti disparando con precisión junto al poste derecho del arquero Juan Musso.



De igual manera, el segundo gol que significó la remontada de Juventus en el primer tiempo ocurrió en el minuto 34, donde Arkadiusz Milik mostró un gran instinto dentro del área al recibir un pase brillante y lograr marcar con un remate al primer toque junto al poste derecho para el 2-1.





A pesar de llevar la ventaja antes del descanso, Juventus sufrió más de la cuenta en el segundo periodo, donde Atalanta logró imponerse con Joakim Maehle y Ademola Lookman, quienes se impusieron en el marcador en los minutos 46 y 53, goles que significaron el 3-2 para los de Bérgamo.



A pesar de la victoria parcial de Atalanta, Juventus no quiso irse con las manos vacías y en pelota quieta lograron el empate 3-3 y el sexto gol del partido. Tras el cobro asistido de Angel Di María, Danilo logró una brillante volea desde el borde del área y Musso no tuvo nada que hacer tras estirarse y ver cómo el balón se fue por la esquina inferior.



Después del empate de la Juventus, Atalanta se dedicó a cuidar el 3-3 e irse con el premio de un punto, mientras que los bianconeros aumentaron intensidad para ir por la victoria, pero no lograron el objetivo.



Al final fue un partido lleno de emociones y golazos que terminaron con un empate 3-3, resultado que deja a la Juventus con 23 puntos, en la novena posición, mientras que Atalanta es quinto con 35 unidades.