El drama del ídolo Shevchenko: 'misiles apuntan a nuestras casas'

Andriy Shevchenko no quiere saber nada de fútbol. Es normal. Mientras permanece en Italia viendo por TV las desoladoras imágenes de la invasión de Rusia a Ucrania, que sigue allí, en su país, en medio de los bombardeos.

Más que una celebridad, que lo es, el máximo goleador histórico de Ucrania aprovecha su reconocimiento para enviar un mensaje al mundo: ¡que alguien ayude a parar la guerra!



“Lo primero de todo, quiero pedirle a mi país, al ejército, al presidente, que hagan todo lo posible para defender a mi país de la agresión rusa. Estoy muy orgulloso de ser ucraniano. Este es un momento muy difícil para mi nación, para mi gente y para mi familia. Hay gente muriendo, niños muriendo, misiles apuntando directamente a nuestras casas. Hay que parar esta guerra, hay que encontrar alguna manera”, dijo en Sky Sports.



Entiende el dolor de sus compatriotas porque lo vive a diario con su madre y su hermana, quienes se niegan a salir del país y se ofrecieron a enlistarse si hace falta: "Intento hablar con ellas cada hora, cada 20 minutos. Están pasando muchas cosas. Kharkiv está siendo bombardeada, Kiev está siendo atacada... Hay muchas ciudades en Ucrania pasando por lo mismo. Mi madre y mi hermana, como la mayoría de ucranianos, no quieren irse, quieren quedarse luchando por nuestra libertad", contó.



"Necesitamos ayuda humanitaria. Toda la Unión Europea está ayudando mucho a los refugiados ucranianos, pero hay muchísima gente que se está teniendo que ir de sus casas. Necesitamos apoyo médico, las cosas básicas, que la gente tenga un lugar donde quedarse... Solo quiero pedirle una cosa al mundo. Por favor, donen. Necesitamos equipamiento médico y medicinas. Comida. Cualquier ayuda que nos puedan dar", suplicó.



¿Fútbol? "Para mí no existe, no pienso en ello. No es el momento. No lo veo. Ni ese ni ningún otro deporte. Desde que me despierto solo pienso en cómo puedo ayudar a mi país, qué puedo hacer. Llamar a mis padres, a mis amigos, saber qué está pasando", reveló. Bien dicen que el fútbol es lo más importante dentro de las cosas menos importantes. Pero en una guerra como la que desangra a Ucrania ni siquiera el DT que acaba de llevarlos a los cuartos de final de la Euro 2020 concentrarse. Ahora lo único que importa es para esta absurda guerra.