Rusia anuncia guerra a la FIFA: irá al TAS si lo sacan del Mundial

La decisión de la FIFA y la UEFA fue radical: excluir a Rusia de todas sus competencias por cuenta de la agresión a Rusia, que ya ha provocado miles de muertos y desplazados tras los bombardeos.

Pues la federación rusa no se ha quedado quieta y va a recurrir ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para evitar su exclusión del Mundial de Catar y de otras competencias, como la Champions League, que ha dejado por fuera al Spartak Moscú.



En teoría, Rusia debía enfrentarse en el repechaje a Polonia el 24 de marzo y, en caso de victoria, medirse a Suecia o República Checa.



La demanda de los rusos buscaría que todos los equipos masculinos y femeninos sean readmitidos y confía en que la demanda conjunta acelere las decisiones, teniendo en cuenta que tiene menos de un mes para el duelo contra Polonia.



Se dice que Rusia alegará que la FIFA y la UEFA no tienen “base legal” para la exclusión y que la decisión fue producto de “presión” de las federaciones de fútbol rivales, que no permitieron tampoco una respuesta de los afectados y fueron víctimas de discriminación.



La FIFA y la UEFA apoyan decididamente a Ucrania y por eso han anunciado que no cambiarán su decisión hasta que cese la invasión de Rusia.