¿Y el contrato? Incierto futuro de Córdoba en guerra: sale de Rusia

Es incierto el futuro de Jhon Córdoba, después de su salida de Rusia a raíz de la guerra que protagonizan ese país y Ucrania. Él privilegia su seguridad, pero hay un tema laboral en medio de muy difícil pronóstico. ¿Hace lo correcto en medio de un conflicto bélico? Esa es la gran duda.

El jugador salió este mismo jueves de Krasnodar, ciudad relativamente cercana a la frontera con Ucrania, en un vuelo con escala en Estambul y destino final Barcelona.



El club informó la decisión de suspender los contratos de ocho jugadores extranjeros, cinco de ellos latinoamericanos, a petición de los propios futbolistas, preocupados por su seguridad y la de sus familias, entre ellos el colombiano Córdoba.



Él, sin embargo, parece estar confiado en su presente: "Sigo con mi contrato en vigor, sabemos la situación que se está pasando y primero está la vida de mis familiares y la mía, pero sigo siendo jugador de Krasnodar", dijo en charla con Blu Radio.



En todo caso no está jugando y puede adelantar su recuperación en otro país: "Me operaron hace tres meses y estoy en mi recuperación, seguiré con mi recuperación en Barcelona".



Sin embargo, sabe que puede haber consecuencias en el futuro: "En este momento, tocaría hablar con el equipo para ver qué es lo mejor para nosotros. Pensaré en lo personal y en mi familia... No sé, esto puede cambiar de un día para otro. No sé cuándo me tocará volver a Rusia. Tengo contrato por cuatro años", concluyó.