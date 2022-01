'Colombia va ir al mundial, es una selección grande': 'Bolillo' Gómez

Este domingo 16 de enero, la Selección de Colombia y la Selección de Honduras tendrán un duelo amistoso en territorio estadunidense, previo al juego el estratega Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez atendió a los medios de comunicaciones y entregó sus pensamientos sobre la Selección Colombia.



"El fútbol colombiano es bueno, tienen una selección grande, con jerarquía. No veo por qué no irían al Mundial de Catar 2022" afirmó el estratega antioqueño



De igual forma mostró sus elogios para la Selección que dirige Reinaldo Rueda.



“A mí me gusta Colombia, tiene jugadores de recorrido, experiencia y mucha capacidad. Infortunadamente, no han podido anotar en los últimos partidos, pero eso no dura para siempre. Tengo ganas de que Colombia clasifique, la quiero mucho, estoy convencido que a estos jugadores les cambiará el momento".



Para este juego, el equipo cafetero llevo varios jugadores de la liga local, donde ‘Bolillo’ se refirió a lo que va ser este compromiso.



“Colombia viene con un equipo de experiencia y con jugadores que han sumado partidos a nivel internacional. A nosotros nos sirve mucho para adquirir conocimiento de lo nuestro".



Vale recordar que la pelota rodará a las 5:30 P.M. en el estadio Lockhart Stadium.