¿Qué busca Reinaldo Rueda en amistoso? Jugadores revelan los planes

Este domingo Colombia tendrá un ensayo general de lo que le espera en las Eliminatorias a Catar 2022. Con 20 jugadores, la mayoría del medio local, resolverá un amistoso contra Honduras, que servirá para probar una estrategia, aunque sea con distintos intérpretes, de cara a esos duelos contra Perú y Argentina que pueden ser la diferencia entre estar o no en la próxima Copa Mundo.

El detalle es, justamente, que eso que ensayará en Fort Lauderdale no será con los mismos jugadores que estarán en Barranquilla, el próximo 28 de enero, enfrentando al equipo de Ricardo Gareca. No hubo manera de tener a los internacionales en este compromiso, salvo los casos de Miguel Borja y Juan Fernando Quintero, tal vez los únicos que no están en la concentración peleando un lugar en el equipo principal. En fin, es lo que hay.



La meta es resolver la condena en la que se ha convertido hacer un gol: ¡ya son cinco partidos sin anotar! Eso necesariamente genera ansiedad pero también pone a prueba la imaginación: ¿cómo carajos hacer que la seguridad defensiva de paso a la ambición ofensiva, a las sociedades, a la generación de juego? Esas son las tareas en la libreta de Reinaldo Rueda y es lo que tienen que resolver los 20 hombres que están ya en Estados Unidos, sabiendo que esta vez no se trata de dar lo mejor de cada uno sino de jugar a ser Ospina, Cuadrado, Luis Díaz, Barrios... y hacerlo bien. Tanto como para ser alternativa en la próxima convocatoria, la de los 'pesos pesados'.



¿Qué es lo que tendrán que hacer en la cancha? Los propios jugadores en sus conferencias de prensa qué es lo que está probando Rueda con ellos. Estas son las tareas fundamentales:



¡Buscar espacios!



"El profe a todos nos pide lo mismo, es muy abierto y claro en lo que quiere, casi siempre esta hablando con el grupo. Nos pide encontrar los espacios. Es difícil, pero nos dice que a veces es mejor llegar que estar, que hay que patear al arco cada vez que tengamos la oportunidad, que desde atrás se deben hacer estas cosas. A todos nos pide lo mismo", dijo Andrés Llinás. Más claro, imposible.



Pero ¿de qué espacios habla? "El profe es muy tranquilo, no hemos hablado personalmente pero sí a nivel grupal, quiere que ataquemos los espacios que deja el compañero, nos insiste que es fundamental la precisión en el pase para que fluya mejor el equipo", contó Homer Martínez. Ojo, que los espacios no son solo los que abre el rival, que son escasos cuando hablamos de las reñidas Eliminatorias suramericanas. Se trata también de las coberturas, de los relevos, de multiplicar el esfuerzo para que, cuando un compañero suelta una zona, la ocupe y la explote otro con camiseta amarilla y no un rival. ¿Traducción? INTENSIDAD.



Homer y Andrés, que son zagueros, tienen muy claro que su tarea es sacar el equipo desde su sector, atacar desde la propia defensa, en las propias barbas de Ospina: "hemos trabajado lo de los goles, cuando Dios quiera el arco se nos va a abrir y ojalá, Dios mediante, vengan muchos goles", dijo el hombre del Junior.



No es Honduras, es 'Bolillo'



Llinás revela una duda que tuvieron muchos cuando se confirmó cuál era el rival en el amistoso en Estados Unidos: ¿a cuál de los rivales que vienen en la Eliminatorias se parece ese equipo? A ninguno. Pero es que probablemente no se trata de Honduras sino de Hernán 'Bolillo' Gómez.



"Honduras tiene a Bolillo, con sus equipos tácticos que mantienen el cero y será muy cerrado, por eso entrenamos mucho busca espacios, es el énfasis", contó Llinás en rueda de prensa. Es 'Bolillo', ¿se dan cuenta? Un tipo práctico, que no inventa, que no sale a ponerle la cara a nadie sino que lo espera y lo castiga, muy seguramente lo que encontrará Colombia en sus vistas a Argentina y a Venezuela.



Un ensayo en Barranquilla



Sí, el partido es en Fort Lauderdale, una ciudad calurosa, con condiciones similares a las de Barranquilla, donde cada vez cuesta más sacar diferencia y no ahogarse al mismo ritmo de los rivales. Colombia ha terminado jugando a las 6:00 p.m., porque también le intimidan las condiciones climáticas y ese es un detalle que Rueda no quiere imaginar, quiere entrenarlo.



Para el DT es importante el trabajo previo en la sede de la selección nacional pero con las condiciones que encontrará el 28 de enero: "Él se acerca esa parte humana, él quería entrenar en Barranquilla en enero, conocer el clima, todo el entorno de nuestra sede acá. Desde todo punto de vista es positivo, que él nos conozca, nos vea trabajar, que podamos estar cerca y que los convocados podamos desarrollar la idea de juego que él desea en la Selección", reveló el arquero Diego Novoa, el más probable titular contra Honduras.



Así, en las palabras de quienes están con él desde el pasado domingo, se van entendiendo las necesidades de Rueda: no es que le plazca un equipo que no hace goles, no está feliz de ver que pasan los minutos sin encajar tantos y está tan preocupado y ansioso como sus dirigidos de ver que no aparecen los caminos al gol, el que al final asegura el cupo a la Copa Mundo. Está en cada detalle, con y sin los protagonistas de las Eliminatoria y eso le da sentido a este amistoso a los micro y los morfociclos. Ahora solo falta que llegue a conclusiones, que encuentre soluciones y que apueste con valentía por eso que está trabajando. Ya no habrás más pruebas. El riesgo es total.