Colombia-Honduras no es charlando: 'es serio, no hay partido amistoso'

Colombia y Honduras medirán fuerzas el próximo domingo, en Fort Lauderdale (Estados Unidos), en juego amistoso de preparación para las Eliminatorias a Catar 2022.

Y para Honduras, del técnico Hernán 'Bolillo' Gómez, no es ni mucho menos un trámite sino un duelo en el que importa todo, el ensayo y el resultado.



"Estamos trabajando para el partido con Colombia, porque es serio. Porque la gente dice 'partido amistoso', no, no hay, no hay partido amistoso. La selección todos los partidos son serios", dijo el DT colombiano.



Su plan es clarísimo: "colectivamente, nada, pero individualmente si quiero ver cómo reaccionan los muchachos que traje".



Finalmente, Gómez dejó una queja: "Honduras juega mejor afuera y juega mejor afuera porque hay mejores canchas, las canchas de Honduras son malas".



Colombia también prepara el duelo, trabajando con el grupo completo de 20 convocados, pero sin divulgar mayores detalles.