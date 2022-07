¡Colombia se cita con la historia! Panorama poco alentador ante Brasil

La Copa América Femenina en territorio colombiano se pasó de manera fugaz. Muy rápido ocurrió todo desde el 8 de julio, día en el que inició y ahora busca desenlace el sábado 30 de este mismo mes. Con el objetivo ya claro de asegurar los Juegos Olímpicos después de seis años de ausencia, y clasificar a un Mundial tras siete años, es más que alentador para todo un país.

Ahora, tienen el plus de quedarse con el título en su casa, y qué mejor prueba que contra Brasil. Colombianas y brasileñas se verán las caras, una que busca su primer trofeo de este certamen, y la otra su octava consecución. Solo perdieron una que fue en 2006 en manos de las anfitrionas, Argentina, algo que, sin duda alguna, permite soñar en que se quede la copa en la sede del torneo.



Todo se está manejando como sucedió en el 2006, cuando Paraguay clasificó por primera vez a la fase final. Aunque a las guaraníes no les fue bien, existe esa conexión que alegra a Colombia 16 años después que esperan que se logre y que la Copa América se quede en casa. Argentina fue anfitriona en el 2006, y lograron quedarse con el título precisamente ante Brasil.



Colombia y Brasil son dignas finalistas y clasificadas al Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023, y a los Juegos Olímpicos de París, Francia. Las anfitrionas solo han recibido tres goles, y las brasileñas todavía no saben lo que es que le anoten. Ambas escuadras han arrollado por lo general a sus rivales, y esperan medirse en un gran encuentro en la final.



Cada partido tiene su historia, pese a que el semblante no ayuda para nada a Colombia si uno se fija en el historial. Sin embargo, el estadio estará a reventar en busca de ser ese jugador número 12 en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga. La ventaja a favor de Brasil en enfrentamientos es enorme, pues se han visto las caras en nueve compromisos, y han sido más derrotas que cualquier otra cosa para las colombianas.



Brasil es esa selección a la que nadie se quiere medir. Sin duda alguna, son dos combinados potencias en Sudamérica, pero la ventaja la tiene enormemente la ‘Canarinha’. Sin embargo, cada juego es distinto, y quien quita que Colombia gane por primera vez en la historia a las brasileñas. Esta será la décima ocasión en la que se enfrentarán. Solo ha habido un empate, y ocho triunfos de las dirigidas por Pia Sundhage.



Sin duda alguna, Colombia no solo juega este partido en busca de la gloria continental, sino que también quiere protestar de la mejor manera: ganando. Todo esto en busca de mejores garantías para el fútbol femenino en el país. Además, mandando un grito necesario de apoyo a realizar un torneo digno, y no que los directivos lo hagan solo por hacerlo y ya.



Así las cosas, estos son los nueve compromisos entre Colombia y Brasil:

1. Copa América 1998: Brasil 12-1 Colombia

2. Copa América 2003: Brasil 12-0 Colombia

3. Copa América 2010: Colombia 1-2 Brasil

4. Copa América 2010: Brasil 5-0 Colombia

5. Amistoso 2012: Brasil 2-1 Colombia

6. Juegos Sudamericanos 2014: Brasil 2-1 Colombia

7. Copa América 2014: Colombia 0-0 Brasil

8. Juegos Panamericanos 2015: Brasil 4-0 Colombia

9. Copa América 2018: Brasil 3-0 Colombia