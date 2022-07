Chile y Paraguay esperan repechaje: ¿cómo y cuándo se juega?

La fiesta de la Copa América Femenina 2022 en suelo colombiano está llegando a su final. Solo falta ese último partido en el que se definirá el título entre Colombia y Brasil, una que busca su primer trofeo del certamen sudamericano, y otra, la gigante y que domina el balompié del continente anhelando su octava Copa. El único desliz que tuvo fue en 2006 que Argentina se lo arrebató de las manos.

Colombia, Brasil y Argentina ya pueden decir que están en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023. A su vez, las colombianas y brasileñas clasificaron a los Juegos Olímpicos de París, Francia de 2024. Las argentinas aseguraron su paso a los Juegos Panamericanos de 2023 en Santiago de Chile, y a la cita mundialista. Sin embargo, la gran incógnita es cómo se definirá la suerte de Chile y Paraguay en el repechaje. Este sistema cambió rotundamente con respecto al de 2019.



En 2019, Argentina clasificó a su tercer Mundial en la repesca internacional enfrentando a Panamá en una serie de ida y vuelta. Pero ahora, con más cupos mundialistas, el sistema cambió. Ya no es una serie de dos partidos, sino que es una eliminatoria y un torneo mucho más largo.



Serán diez selecciones las que disputarán la repesca internacional, entre ellas, Chile y Paraguay representando a la Conmebol. Se jugará del 17 al 23 de febrero, y serán tres cupos los que dará el repechaje definiendo la suerte de esos combinados nacionales, y con la espera de que la roja, y albirroja puedan decir presente como Colombia, Brasil y Argentina.



Así las cosas, el repechaje tendrá un desenlace más largo con tres grupos. El Grupo A y el B estarán compuestos por tres combinados nacionales, mientras que el C, estarán conformado por cuatro. Saldrán cuatro cabezas de serie que se instalarán en esas zonas. Dos de esas cabezas de serie estarán sembrados en el C, esperando sus rivales.



La cabeza de serie del A y del B esperarán la final. Por su parte, los otros combinados nacionales se enfrentarán primero en cada zona y de ahí saldrá el rival de la cabeza de grupo. Quien salga vencedora de ese partido, tendrá el boleto. En el C, las dos cabezas de serie se miden con sus otros rivales, y de ahí quien gane sale a la final que da el tercer cupo.



Estas son las siete selecciones ya instaladas:

1. Chile

2. Paraguay

3. Haití

4. Panamá

5. Camerún

6. Senegal

7. China Taipéi

8. Tailandia