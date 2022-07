Gran remontada de Argentina: victoria y tiquete directo al Mundial

Argentina sacó tiquete directo a Australia-Nueva Zelanda 2023. Las albicelestes sufrieron, empujaron y lograron definir el destino para el otro año. Triunfo 3 a 1, con una remontada desde el minuto 79, que las catapulta con cupo directo a la cita orbital.



La albiceleste empezó a apretar, tratando de hacerse con la pelota y encontrar la llave del gol, que las acercara al Mundial de Nueva Zelanda. Con el pasar de los minutos, las acciones se emparejaron, pues las paraguayas empezaron a tomar la pelota en su posesión. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo, las albicelestes, al mando de Banini y Jaimes, intimidaron en la zona defensiva guaraní, sin mayor éxito.



Los tiros de esquina fueron fundamentales para las albicelestes, que no encontraron claridad al momento de definir. Núñez y Rodríguez, tuvieron las opciones más claras, en el desarrollo del primer tiempo.



Paraguay se sacudió, tomó la esférica y al minuto 38’ estrelló un balón en el travesaño. No pasó más de dos minutos para que se abriera el marcador. Tiro de esquina, error en la zona defensiva argentina y Romina Núñez envió la esférica en propia puerta.



Argentina empujó desde el inicio del complemento, buscando el arco paraguayo. Núñez sacó un buen remate de tiro libre, que fue atajado por Bobadilla. Rodríguez fue la más persistente, buscando crear opciones en el arco rival, sin mayor claridad. Al minuto 58’ las paraguayas sacaron un remate al arco, otra vez, el metal les dijo que no, ante el lento retroceso de las argentinas.



La persistencia de las argentinas traería sus frutos al minuto 79’. Saque desde el arco, Jaimes peinó la pelota para que Yamila Rodríguez llegara, en el mano a mano, a definir el gol y el empate que ponía todo en suspenso.



Lo mejor siempre se ve al final. Minuto 91, jugada que parecía penalti, por una mano muy cerca del área. La central sancionó falta, la encargada de cobrarla fue Florencia Bonsegundo, que sacó un impresionante remate de derecha, para definir y desatar el júbilo argentino. Rodríguez, un minuto después, aprovechó del descuido paraguayo, para marcar el tercero y el boleto al Mundial, donde Argentina dirá presente.