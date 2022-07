Catalina Usme tiene confianza en Colombia y en la obtención del título

La Selección Colombia realizó su último entrenamiento en campo, previo al duelo final de la Copa América Femenina 2022, enfrentando a Brasil este sábado a las 7:00 de la noche en el estadio Alfonso López de Bucaramanga. Previo al entrenamiento, la referente y una de las capitanas, Catalina Usme, dio sus impresiones sobre cómo se encuentra previo al partido.

“Nada que una final no pueda solucionar. Estoy bien en óptimas condiciones para dar lo mejor mañana y poder ganarnos esa final. Que mejor motivación que disputar una final, creo que el grupo está en óptimas condiciones absolutamente todas y confiamos en lo que tenemos para ganarle a Brasil y dejar el título en casa”.



Referenció el potencial que tiene el equipo: “Colombia también es un equipo muy intenso durante los 90 minutos, va a ser un partido mano a mano, estamos preparadas para jugar esa final contra Brasil, estamos preparadas no solo físicamente sino mental, tranquilas por el partido de mañana. Este equipo es muy diferente, pero creo que la mentalidad que tenemos hoy ha cambiado muchísimo, es un equipo mucho más profesional, que se ha preparado para esta Copa América”.



Habló de la estrategia que puede utilizar Colombia: “este es un equipo muy versátil y en partidos hemos usado diferentes sistemas de juego, así que va a ser primordial lo que interprete la jugadora en la cancha, más allá de los sistemas de juego, es importante que lo interpretemos nosotras, si lo hay, vamos a poder hacerle daño a Brasil”.



Valoró el nivel de rival: “Brasil tienen un equipo competitivo, adelante tiene jugadoras bastante importantes, creo que ese sistema ofensivo tenemos como contrarrestarlo y una cosa es ver a las jugadoras y otra es enfrentarlas, y creo que todavía no saben a lo que se van a enfrentar con nuestra delantera. Que se lleven una sorpresa también”.



Detalló lo que pueden hacer en cancha: “es un reto bacano, chévere y que asumimos con toda la responsabilidad del mundo, tenemos gente que la mete, maneja bien el balón en la cancha, sabemos que debemos sostenerles el balón, pero al mismo tiempo como es un equipo, que no le han hecho goles, pues también queremos ver qué pasa cuando se les tiene el balón y se les hace goles”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15