Myriam Guerrero: ‘Se necesita un proyecto sólido en fútbol femenino’

Momento decisivo en la Copa América Femenina. 90 o 120 minutos en los que se resumirá todo el trabajo realizado en el país. Colombia y Brasil disputarán el título, ese último peldaño, para poder concretar una campaña perfecta, que las tiene a ambas selecciones con cupo al Mundial y los Juegos Olímpicos.



El camino no ha sido fácil, no solo por lo que ha sido el certamen. Lo recorrido, en los años recientes, es muestra de la evolución que ha tenido el fútbol femenino, pero que sigue careciendo de ese apoyo institucional, que invite a tener una proyección seria, de cara al futuro y que logre consolidar los talentos que hay en el país.



Myriam Guerrero, es considerada una de las pioneras en Colombia, en una época donde el machismo y los prejuicios de una sociedad, salían a flote. Contra todo ese paradigma, la exjugadora buscó enaltecer la disciplina. Casi 30 años después, los frutos de toda esa lucha dan resultados. Con poco, las mujeres han logrado importantes resultados en el fútbol.



La bogotana habló con FUTBOLRED, acerca de lo que será el duelo decisivo, a disputarse en el estadio Alfonso López de Bucaramanga.



Análisis de la final de Copa América y de Brasil

Me parece que Colombia ha presentado un buen nivel, de hecho, la combinación entre experiencia y juventud ha dado el bagaje para que estén en esta instancia final. Es complicado, Brasil es un rival de primer nivel, tiene una fusión de juego bonito, con estilo europeo con la entrenadora. Considero que Colombia ha sido sólida en la parte defensiva, ojalá que estén concentradas, que se mantenga la cohesión de grupo. Que lo individual esté en plenitud de condiciones.

Trabajo de Nelson Abadía, desde lo táctico, para enfrentar a Brasil

Todo suma, en la medida que lo individual esté a plenitud, por líneas se haga un buen trabajo, el beneficiado será el colectivo y bloque. Colombia ha tenido esas tres fases, lo individual ha desequilibrado, la disciplina del colectivo, que permite que sean solidas en defensa.

Evolución del fútbol femenino en Colombia y los procesos formativos

Ha sido un proceso lento, no porque no queramos, ni por el material humano, sino por la parte dirigencial. Colombia adolece, desafortunadamente, de una estructura administrativa y de un proyecto, un plan o programa que esté estructurado para el corto, mediano y largo plazo.



Eso nos hace flaquear, tener que estar a la espera de circunstancias adversas al fútbol, extraordinarias, para poder desarrollar las capacidades. Son más de 30 años de lucha, no ha sido fácil, pero que de una u otra manera vemos el resultado en esta final de Copa. Se cumplieron los objetivos de Mundial y Olímpicos, dios quiera que se pueda cerrar con el título.

Proyección de la Selección Colombia Femenina para el futuro

Hay mucha, por las condiciones físico, técnico y tácticas individuales. Cada una de las chicas demuestra un desarrollo en la inteligencia de juego, esto hace que los clubes internacionales se fijen en ellas. Éxito, proyección y muchas satisfacciones a nivel nacional e internacional.

Puntos para mejorar en el desarrollo del fútbol femenino en Colombia

Cuando se tiene un proyecto serio y estructurado, no se necesita estar a principio de año decir que a principio de año hay una liga en primer semestre, luego Copa América y terminar en el aire. Si fuera algo estructurado, tendríamos Liga en el segundo semestre, eso es preparación, planificación y estructuración.



En la medida que no se dé, siempre vamos a cojear por ese lado. Es difícil porque los clubes dependen de la Dimayor, en cuanto a programación, si ahí no se tiene claro ese programa de competencia, será difícil sacar de la noche a la mañana, recursos para contratar a la carrera. Eso era a lo que se invitaba en esta Liga.



Además, están con la actitud mezquina de no querer apoyo del Gobierno ni del Ministerio del Deporte para consolidarla, para suplir esa falencia con los recursos económicos que se brindan. A veces a uno le parece que es narrar contra la corriente. Es la primera vez que el pueblo está consciente y a favor de una Liga sostenible, los dirigentes no han dado talla en eso. Preocupa que finalista de Copa, con Mundial y no tengan Liga para competir.



Mensaje para las futuras generaciones en el camino de formación en fútbol femenino

No nos cansemos de soñar, de hacer las cosas bien y cosecharemos si no nos damos por vencidas. Hay que mostrarse, dar argumentos para que le den el estatus al fútbol femenino que se merece.

Recuerdos en el inicio del fútbol femenino, en una sociedad con prejuicios

Siempre está ese inconsciente social del machismo, no dejan de existir los términos de quienes juegan al fútbol son ‘marimachos, machorras’ que tienen otras actitudes. Contra eso hemos luchado y hemos sacado la cara y casta de que el fútbol femenino es un derecho, una oportunidad y cualidad propia de la mujer.

Sergio Cortés

Redacción FUTBOLRED

@seracoca_95