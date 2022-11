Colombia ganó, gustó y cerró el 2022 dulce: el 1x1 contra Paraguay

La era de Néstor Lorenzo en el 2022 terminó con tres partidos dirigidos, y curiosamente, de menos a más, levantó la cabeza con una generación nueva y con solo cuatro líderes veteranos como David Ospina, Radamel Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez. Sin embargo, para enfrentar a Paraguay, Lorenzo dejó afuera a Cuadrado que no la pasa nada bien en la Juventus de Turín.

Con David Ospina poco exigido, Radamel Falcao García y James Rodríguez influyendo desde sus ingresos al campo de juego, el atacante convirtiendo el segundo y Rodríguez con pases claves para formar ese tanto, revolucionaron aún más el ataque de Colombia que ganó, gustó y no pasó problemas contra Paraguay que pocas veces atacó, y cuando lo hizo, la defensa estuvo atenta para despejar. A su vez, hay que agregar que Dávinson Sánchez fue una revelación en la zaga central aportando una anotación y muy férreo a diferencia de como lo ven en el Tottenham Hotspurs.



Así las cosas, para FUTBOLRED analizamos lo mejor de la victoria con el puntaje de los jugadores que tuvieron minutos en la victoria contra Paraguay:



David Ospina – 7:



El guardameta no pasó realmente muchos problemas por el poco nivel ofensivo que demostró a lo largo de los 90 minutos Paraguay. Fue exigido en uno que otro centro que manoteó despejando el peligro, un rechazo cuando Jhon Janer Lucumí lo puso en apuros y se estiró para ver de cerca como un balón pegaba en el vertical cuando iban 1-0 y pudo ser el empate. Trabajó bien con los pies tocando en corto o a veces rechazando la pelota.



Daniel Muñoz – 8:



El lateral derecho fue vital para sumarse al ataque de la Selección Colombia. En especial en la segunda parte donde apareció para asistir a Radamel Falcao García. En defensa no pasó muchos problemas junto con su zaga defensiva. Durante los primeros 45 minutos, tuvo malos controles, que lo condicionaron, pero más allá de eso, siempre estuvo atento para llegar a línea de fondo y centrar.



Dávinson Sánchez – 7:



A diferencia de las críticas que recibe día tras día en el Tottenham Hotspurs, Dávinson Sánchez se le vio muy seguro en la zaga defensiva. Juntándose con su compañero Jhon Janer Lucumí no pasó muchos problemas, aunque a veces salía jugando mucho y perdió importantes balones, pero que no significaron mucho. Apareció en el momento indicado con un gran gol de cabeza cuando Colombia intentaba, pero no lograba marcar.



Jhon Janer Lucumí – 6:



Igual que su compañero de zaga, Dávinson Sánchez. Jhon Janer Lucumí tuvo seguridad en el terreno de juego, hizo la fácil, pero en ocasiones intentó buscar pelotazos que se perdían a las líneas de banda, al igual que el único problema que tuvo fue dejar una pelota muy corta para David Ospina que resolvió bien. Ganó de cabeza los intentos paraguayos que tienen en la pelota quieta una fortaleza.



Johan Mojica – 6:



No pesó mucho en los primeros 45 minutos y fue el primer cambio de Néstor Lorenzo. Tal vez castigado por los pocos minutos que ha tenido en Villarreal con Unai Emery y Quique Setién, pues no ayudó mucho en la salida, al contrario, al hacer una de más, perdió varios balones en una zona compleja de defender por el costado izquierdo.



Jefferson Lerma – 8:



Disputó los 90 minutos, ayudó mucho en la seguridad defensiva juntándose mucho con los centrales y siendo la fuente de la salida en el centro del campo. Néstor Lorenzo sobrepobló la medular y Lerma fue el soporte durante todo el encuentro. Quedó solo como volante de marca cuando Eduard Atuesta abandonó el terreno por Jorge Carrascal con un corte más ofensivo.



Eduard Atuesta – 7:



Sorprendió que Néstor Lorenzo lo cambiara tan temprano. Aunque cometió varias infracciones que se podían haber evitado, fue un nexo claro con Jhon Arias por la izquierda y fue un aliado para Juan Fernando Quintero. Dejó grandes sensaciones como un volante más mixto que de marca acompañando por los costados, en especial el andarivel zurdo.



Juan Fernando Quintero – 8:



Los primeros minutos de Juan Fernando Quintero fueron negativos, pues demoró en entrar realmente a la idea de juego por el agobio y la presión de Paraguay. Sin embargo, poco a poco mejoró y lo demostró con un centro medido a la cabeza de Dávinson Sánchez. Posteriormente, intentó enviar balones precisos y rápidos a los delanteros, puso pases claves y se le notó esa calidad que lo caracteriza. Jugó 63 minutos.



Diego Valoyes – 8:



El extremo cartagenero de Talleres de Córdoba descrestó con su juego por la banda derecha. Recibió muchas infracciones y fue vital para los nexos con Juan Fernando Quintero. Su desborde fue importante y pasó los nervios al sentir un pisotón en la primera parte. Continuó, y fue una amenaza hasta los 64 minutos cuando salió por Jhon Jáder Durán.



Jhon Arias – 9:



Si alguien tuvo un partido perfecto, fue sin duda alguna Jhon Arias que fue una amenaza constante. Arrancó por la izquierda y poco a poco se fue recostando al centro del campo. Fue vital con su velocidad y su desborde, casi marca un gol en la primera parte con un testarazo que se pasó por toda el área y fue el diferente en el complemento con dos disparos que Antony Silva salvó. Con Diego Valoyes y Arias, hay mucha proyección y futuro para Néstor Lorenzo.



Rafael Santos Borré – 8:



Trabajo silencioso, pero bien logrado por parte de Rafael Santos Borré que inquietó saliendo del área en varias ocasiones, fue un soporte para juntarse con los extremos y también fue foco de varias infracciones. A su vez, tuvo una de las más claras en el complemento con un remate en velocidad que pegó en el vertical. Pasó por los costados y eludió contrarios de gran manera.



Jorge Carrascal – 7:



Ingresó a los 45 minutos por Eduard Atuesta y se juntó con los demás socios. Le puso un fútbol elegante a la Selección Colombia con tacos y pinceladas. Puso una asistencia para una importante acción de los cafeteros. No disparó al arco, pero fue fundamental en la creación de juego. Salió por Radamel Falcao García en el último tramo.



Frank Fabra – 6:



Entró a los 45 minutos por Johan Mojica, se le vio mejor paso ofensivo que defensivo, intentando sumarse al arco contrario. No llegó a un pase muy bueno de Juan Fernando Quintero y pudo asistir a Santiago Moreno, que cabeceó por encima del larguero.



Jhon Jáder Durán – 6:



No tuvo mucho contacto con el balón ingresando a los 64 minutos, pero fue importante por la banda derecha saliendo de su sector en el centro del área. Acompañó a Rafael Santos Borré en el remate que pegó en el vertical, pero no pesó tanto.



James Rodríguez – 7:



Le costó ingresar a la idea de juego y poco pesó en los primeros minutos. Sin embargo, a los 75 minutos puso un pase preciso a Daniel Muñoz que centró a la cabeza de Radamel Falcao García. Su aliado fue siempre Muñoz que en ocasiones le pidió que le diera el balón a los pies.



Radamel Falcao García – 7:



Necesitó tan solo un minuto de juego, es más, segundos para reportarse con una anotación. Leyó de gran manera la jugada entrando al área y definiendo con su mejor característica: la cabeza para aumentar la ventaja. Fue movedizo en el área y afuera para crear más peligro en el arco rival.



Santiago Moreno – 5:



Una calificación con ganas de verlo más, pues solo estuvo en la cancha menos de cinco minutos y tuvo un cabezazo por encima del larguero. No mucho en lo poco que pudo estar en su debut con Colombia.