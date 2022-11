Colombia vs Paraguay EN VIVO: de cabeza, se abre la victoria cafetera

La Selección Colombia cierra con Néstor Lorenzo el 2022 citándose contra su similar de Paraguay en el DRV PNK Stadium de la ciudad de Fort Lauderdale en la Florida de los Estados Unidos. Este partido servirá para culminar la corta aventura del seleccionador argentino en el segundo semestre del año, pensando en lo que será el 2023 cuando inicien las Eliminatorias de cara al Mundial del 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.



Colombia con Néstor Lorenzo está invicta en los únicos dos amistosos que ha enfrentado cuando vencieron a Guatemala y a México. Ahora tendrá su tercer partido esperando más en el próximo año.

Siga el partido en vivo acá:

24' Gran jugada de Colombia con un centro de Juan Fernando Quintero que no llega a cabecear Rafael Santos Borré. La jugada termina en infracción de Eduard Atuesta a Mathías Villasanti.



23' Otra falta en el campo de Paraguay. Esta vez de Jhon Arias a Mathías Villasanti.



21' Ya vuelven a jugar. Paraguay no aprovecha errores en salida de Colombia con un pase sin destino a un jugador de la Albirroja. Saca de fondo David Ospina.



20' Se detiene el partido. Diego Valoyes queda tendido en el suelo esperando asistencia del cuerpo médico que ya entra a atenderlo.



19' Infracción de Colombia en propio campo de Paraguay por una mano de Jefferson Lerma.



18' Intenta Paraguay con un disparo desde la mitad de cancha de Sebastián Ferreira por encima.



17' El tándem por la izquierda con Johan Mojica y Jhon Arias, juntándose con Eduard Atuesta para crear peligro.



13' ¡Goooooooooooool de Colombia! Gran cobro de tiro libre de Juan Fernando Quintero que cabecea con libertad Dávinson Sánchez para martillar la pelota al fondo tras el impacto en el travesaño. Colombia 1-0 Paraguay.



12' Otra falta, esta vez para Eduard Atuesta que se suma a la banda izquierda con Jhon Arias. La infracción fue de Iván Piris.



10' Juego muy físico y ríspido. Nueva falta para Colombia contra Jefferson Lerma.



9' Nueva infracción a favor de Paraguay contra Derlis González.



8' A Colombia no le dura la pelota en los pies. La pierden mucho, recuperan fácil, pero no logran administrar mejor el balón.



7' Nueva falta a favor de Colombia en propio campo, esta vez de Derlis González a Daniel Muñoz.



5' Infracción en el propio campo de Colombia contra Juan Fernando Quintero.



4' Con mucho espacio intenta Sebastián Ferreira hacer un pase en vez de impactar al arco y se queda con la pelota David Ospina con facilidad.



3' Primera infracción de Colombia. Dávinson Sánchez bajó a Matías Rojas.



2' Colombia no deja a Paraguay salir de su campo de juego. La presión en contra los guaraníes ha sido importante en el comienzo del juego.



1' Primeros movimientos en el terreno de juego. Primer intento de Colombia con un mal control de Diego Valoyes llegando a línea de fondo.



0' Empieza el partido en Estados Unidos. Colombia 0-0 Paraguay.



Suenan los himnos de Paraguay y Colombia en el DRV PNK Stadium.



Ya salen los jugadores y las ternas arbitrales al rectángulo verde para los actos protocolarios.



Colombia pierde por lesión a su goleador en la era Néstor Lorenzo, Luis Fernando Sinisterra Lucumí con tres goles gracias a uno contra Guatemala y dos ante México.



Los guaraníes vencieron a Ecuador en Eliminatorias, superaron a México y Emiratos Árabes en el 2022. Cayeron contra Uruguay, Brasil y Perú en clasificatorias para el Mundial de Catar y también en amistosos contra Japón y nuevamente con los incas. Además, empataron en amistosos contra Corea del Sur y Marruecos.



Guillermo Barros Schelotto en Paraguay ha dirigido por ahora 12 encuentros entre Eliminatorias y amistosos dejando un balance de tres victorias, tres empates y seis derrotas. En el 2022 ha disputado con la Albirroja diez juegos en los cuales consiguió los tres triunfos, dos igualdades y cinco caídas.



Paraguay por su parte, cierra el 2022 con Guillermo Barros Schelotto dirigiendo su decimotercer encuentro desde que tomó las riendas el año pasado.



Néstor Lorenzo dirige su tercer partido con Colombia. Venció a Guatemala 4-1 y a México le remontó un 2-0 en contra, con un resultado a favor 2-3.



Nóminas confirmadas de Néstor Lorenzo en Colombia y Guillermo Barros Schelotto en Paraguay:

Alineaciones: