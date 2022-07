Colombia combativa: la zaga defensiva, y Linda Caicedo, las figuras

Sin duda alguna, Colombia respondió como se debía pese al favoritismo que tenía Brasil. A las anfitrionas no les pesó la localía, ni el Estadio Alfonso López completamente lleno. No le cabía un alma más al recinto deportivo y los espectadores fueron testigos de un vibrante partido en el que las cafeteras lucharon hasta el último segundo, pero no les alcanzó finalmente.

La zaga defensiva, compuesta por Jorelyn Carabalí y Daniela Arias se vistió de gala para cortar y rechazar completamente todas las incursiones de Brasil. Además, con una Catalina Pérez muy segura. Linda Caicedo fue la que más intentó desequilibrar y romper las líneas de las brasileñas. Catalina Usme, tuvo una gran noche con varios remates que inquietaron a una Lorena, que respondió de manera certera. Así vivimos el 1x1 de las 11 jugadoras de Colombia, y las variantes.

Catalina Pérez – 8:

La guardameta bogotana se notó impecable en cada oportunidad de gol que tuvo Brasil. No pudo detener la pena máxima, pero estuvo muy segura para atrapar balones. Atajó un remate en el segundo tiempo que envió al córner, y luego tuvo un mano a mano con Debinha. Achicó bien, y salvó.



Daniela Caracas – 7:

Le pesó el poco protagonismo que había tenido a lo largo de la Copa América. No fue la carta titular para Nelson Abadía en la banda derecha, y ahora le tocó reemplazar a una Mónica Ramos impecable. Daniela Caracas se le notó la inseguridad en los primeros minutos del encuentro, luego se recompuso, pero su velocidad en su costado quedó a deber.



Jorelyn Carabalí – 8:

Fue fundamental a lo largo de toda la Copa América. Rechazó cuando tenía que rechazar, cortó cuando tenía que cortar. Impecable con su pareja, Daniela Arias, quien hacía más el trabajo sucio cortando con mucha fuerza.



Daniela Arias – 7:

Pese a que cortó en enésimas ocasiones, el puntaje menor al de Jorelyn Carabalí fue por la mechoneada a una jugadora de Brasil que le pudo costar la expulsión. Sacando ese detalle, fue fundamental como su pareja, Carabalí.



Manuela Vanegas – 7:

En la banda izquierda se adueñó en toda la Copa América por ese costado. Apoyó en la ofensiva cuando tenía que sumarse al ataque. Sin embargo, el penalti que rompió los ceros fue una infracción suya. Remató una que otra vez, y Lorena respondió con seguridad.



Daniela Montoya – 8:

El relojito de la Selección Colombia Femenina. La que se adueña de la medular, sin importar el desgaste físico que tiene, puesto que era duda para ser inicialista. Marcó los tiempos y puso a jugar a todo el combinado nacional. Se salvó de una expulsión empezando el compromiso. Sin embargo, fue fundamental en el corte en el mediocampo.



Lorena Bedoya – 6:

Pegó más de la cuenta, en un choque duro que terminó en una pelota quieta peligrosa para Brasil. Se notó insegura en algunos pases incorrectos, y tuvo uno que otro remate a portería que Lorena salvó.



Leicy Santos – 8:

Con Daniela Montoya, marcaron los tiempos. Leicy fue un motor ayudando en la ofensiva y en la defensiva, ese trabajo de sacrificio que tuvo el combinado nacional. Se acercó e hiló balones con sus compañeras. Habilitó de manera imposible a Linda Caicedo viendo huecos que solo ella podía observar. Impecable partido de la cordobesa.



Catalina Usme – 7:

Quedó a deber a lo largo de la Copa América, pero en la final, fue la que más inquietó a Lorena. Empezó con su maravillosa pegada en un tiro libre que envió al córner, y otros disparos lejanos que la guardameta defendió. Sacó el liderazgo durante los 90 minutos.



Linda Caicedo – 9:

Sin duda alguna, la más desequilibrante. Una diferente que intentó romper las líneas de Brasil, y con su velocidad lo logró poniéndose mano a mano con las defensoras. Se le notó muy ansiosa, y no soltaba muchas pelotas pensando en el individualismo antes que en sus compañeras. Linda con destellos de magia, se le notó el desgaste, pero luchó incesantemente en todo el juego.



Mayra Ramírez – 7:

Aguantó lo que pudo con su portento físico y su cuerpo. Tuvo una acción en la que se demoró para finalizar en una jugada que pudo ser dictaminada como penalti por un jalón. Fue sustituida en el minuto 63.



Diana Ospina – 5:

Tuvo poco más de 27 minutos. Se le pidió ser una jugadora que pudiera llevar el balón en la banda derecha, y tuvo un remate suave que Lorena controló. No pesó mucho.



Gisela Robledo – 4:

Entró a los 85 minutos por Lorena Bedoya. En tan poco tiempo, no pudo hacerse mucho con la pelota ni tampoco mostró ese atrevimiento por la demora de su entrada. Nelson Abadía pecó en demorarse en los cambios, cuando el partido lo pedía. Gisela tuvo que entrar anteriormente, y Abadía debía arriesgar.