Colombia, a derribar a gigante Brasil: véalo EN VIVO; ¡se vale soñar!

La Selección Colombia enfrenta, en el partido más importante de su historia, a la poderosa Brasil, en la final de la Copa América Femenina 2022.

Minuto 17- Malas noticias para Colombia: molestia muscular afecta a Daniela Arias... le tira el gemelo derecho pero insiste en seguir en la cancha



Minuto 14- Segundo acercamiento, disparo de Ramírez que se va por fuera



Minuto 13- Primera pelota que le queda libre a Linda Caicedo, vuelve a tiempo la zaga rival y se le va elevada la pelota a la colombiana



Minuto 12- Intenta Brasil, que inclina la cancha, pero están firmes Arias, Montoya y Bedoya, alternando la marca atrás



Minuto 9- Controla Pérez el tiro de esquina de Brasil, siempre peligroso en el juego aéreo



Minuto 7- Es recia la marca de Colombia, en choque entre Angelina y Bedoya sale mal la brasileña, pero no hay falta de la colombiana. Ingresa en su reemplazo Ferreira



Minuto 4- Se salva de la amarilla Daniela Montoya... La merecía, en realidad



Minuto 2- Gran salida de Leicy Santos, le cerraron a tiempo el ángulo de remate



Minuto 1- Grueso error de Carabalí que a tiempo resolvió Daniela Montoya​



¡RUEDA LA PELOTA EN LA FINAL DE COPA AMÉRICA FEMENINA!



Suenan los himnos en el Alfonso López, se cumple el protocolo y laten a mil los corazones colombianos



¡Colombia confirma sus titulares! Mónica Arias no logró recuperarse a tiempo y Daniela Caracas tomará su lugar.



Estas son las once guerreras elegidas y las once del rival:

As #GuerreirasDoBrasil 🇧🇷 estão escaladas para a final da @CopaAmerica! A bola rola às 21h (Brasília) e você assiste o jogão na tela do @SBTonline e @sportv! Vamooooos! 💪 pic.twitter.com/kHXZFSTs2k — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 30, 2022



Todo está listo en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, donde se espera un lleno completo. Las propias jugadoras locales han pedido llegar temprano tras las complicaciones generadas por revendedores en la semifinal contra Argentina (1-0).



Así salía el equipo a la cita esperada, la final que anhelaba jugar en casa:

Antecedentes



-Chocan en el estadio Alfonso López los dos equipos más fuertes de la Copa: Ambos están invictos, Colombia suma 14 goles anotados por 19 de su rival y ha encajado 3 tantos, por ninguno del favorito en Bucaramanga.



-Las selecciones de Brasil y Colombia no han estado ni un minuto debajo en el marcador en la competencia, según datos de OPTA



-La selección nacional llegaba a esta cita con la motivación de lo hecho en la Copa América de Ecuador, cuando fue subcampeona y logró, como ya se hizo en esta edición, la clasificación al Mundial de mayores y a los Juegos Olímpicos.



- Brasil nunca perdió ante Colombia por Copa América Femenina (5V 1E), anotando 34 goles y recibiendo solo dos. Sin embargo, Colombia es uno de los dos equipos que logró evitar la derrota ante La Canarinha junto a Argentina (2V), al empatar 0-0 en 2014, según OPTA.