¡Colombia lo necesita! Así fue la furibunda defensa del Tino a James

Dos puntos de seis posibles ha sido el balance de la Selección Colombia en la presente fecha de Eliminatorias. Si bien es cierto que aún queda un duelo en casa frente a Chile, el cual se debe ganar obligatoriamente, muchos periodistas e hinchas no ven con buenos ojos el desempeño de Reinaldo Rueda en el cuadro Tricolor.



Las críticas están más que todo orientadas a tres aspectos: resultados (lo más importante), lectura de partidos (planteamiento y cambios) y estilo de juego. Este último llama especialmente la atención.

Tanto en Bolivia como en Paraguay, el equipo colombiano tuvo serios inconvenientes de generación en la mitad del terreno. Juan Fernando Quintero parecía ser el llamado a comandar la creación, pero todo terminó recalando, para sorpresa de varios, en Juan Guillermo Cuadrado.



Lo anterior pone de relieve la imperiosa necesidad de utilizar un 10 clásico, por lo menos en partidos que se ven apretados y en los que las individualidades no bastan. Y esa ausencia tiene nombre propio: James Rodríguez.



En el programa ‘Equipo F’ de Espn Colombia, Faustino Asprilla criticó precisamente la producción futbolística de la Selección en las Eliminatorias y dejó claro que este equipo necesita a James.



“El problema de la Selección Colombia hoy en día es que no produce fútbol. Defendiendo somos muy buenos, Reinaldo le dio un orden... El problema es producir fútbol, no tenemos quién produzca. A los delanteros de Colombia nadie les pone un gol. Es muy difícil así”, indicó.



Así mismo criticó las ausencias de jugadores como Luis Díaz o Roger Martínez en el partido de Asunción por el hecho de haber jugado días antes en La Paz. “Yo jugué allá también, yo jugaba en todos lados y no me pasaba absolutamente nada”, expresó.



Incluso aseguró que no entendía cómo “un preparador físico por un examen de sangre” aseguraba que el jugador no podía actuar y que el mismo afectado no pidiera jugar porque se sentía bien.



“Vaya y dígale al Pibe que no juegue, a ver qué dice. O a Freddy Rincón. No se salen nunca. Uno tiene que decir, ‘profe yo estoy bien y quiero jugar’. Que ya lo quieran cambiar a uno, ya es otra cosa”, complementó.



Por último, el ‘Tino’ habló de la vital importancia de James en este equipo como generador de juego: “Yo a James lo tengo siempre en mi equipo y más en la Selección porque él con la camisa de Colombia juega bien. Más allá de que no juegue en su equipo, no me interesa, yo a James lo tengo”.



“Soy de los que creo que hay jugadores que con la camiseta de una selección juegan bien porque hay jugadores de equipo y hay jugadores de Selección. James es jugador de Selección, sus números son buenísimos”, terminó.