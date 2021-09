¡Atentos a Pelé! Preocupación en Brasil por hospitalización del 10

Hay preocupación en Brasil por la salud del legendario Pelé, quien ha sido recluido en un hospital de Sao Paulo.

El sitio de noticias O Globo dijo que Pelé se estaba siendo sometido a exámenes de rutina en el Hospital Albert Einstein, pero Joe Fraga, vocero comercial del exjugador, dijo que no había motivo de preocupación.



"Batería completa de pruebas, escáneres, colonoscopias, sangre, etc. No hace todo en un día", explicó Fraga.



Sin embargo, muchos relacionan la hospitalización con un rumor sobre un posible desmayo del legendario 10 brasileño, lo cual fue desmentido por él mismo en un mensaje de Instagram: "Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes de rutina, que no había podido hacer antes debido a la pandemia. ¡Hágales saber que no juego el próximo domingo!", dijo, con su habitual buen humor.



A principios de este año, Pelé dejó a los fanáticos preocupados después mostrarse especialmente frágil, caminando solo con ayuda de un soporte, en un documental de Netflix con motivo de sus 80 años.



Pelé se sometió a una cirugía de cadera en diciembre de 2015, y su hijo, Edinho, admitió que la leyenda es "bastante frágil" debido a la falta de rehabilitación después de pasar por el quirófano.