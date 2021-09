¡Prográmese para el jueves! Así se jugará la fecha 10 de Eliminatorias

Se juega la última jornada de la fecha triple de Eliminatorias a Catar 2022, prevista para este mes de septiembre.

Colombia, a pesar de no sumar victorias, conservó el quinto lugar de la tabla, que debe defender en el único compromiso que jugará este mes en condición de local, contra Chile. Pero además tendrá que ir revisando otros resultados que pueden afectarle, lo que hará de este jueves un día clave.



Estos son los duelos de la última fecha, en hora colombiana:



Uruguay vs Ecuador

5:30 p.m.

Estadio Campeón del Siglo

Minuto a minuto: EN VIVO



Paraguay vs Venezuela

5:30 p.m.

Estadio Defensores del Chaco

Minuto a minuto: EN VIVO



Colombia vs Chile

6:00 p.m.

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Minuto a minuto: EN VIVO



Argentina vs Bolivia

6:30 p.m.

Estadio Monumental de Núñez

Minuto a minuto: EN VIVO



Brasil vs Perú

7:30 p.m.

Estadio Arena Pernambuco

Minuto a minuto: EN VIVO