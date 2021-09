¡Se agrandó el lío! Perú exigiría nueva sede por escándalo en Brasil

No hay una decisión oficial de la FIFA por el escándalo que se presentó este domingo en el duelo Brasil vs Argentina, que no pudo disputarse por la irrupción de las autoridades sanitarias del país, que exigían el retiro de cuatro jugadores de la albiceleste, a quienes acusaron de mentir en los documentos de ingreso para el compromiso de las Eliminatorias a Qatar 2022.

Lo que sí hay es una enorme molestia de parte del siguiente rival de Brasil, la selección de Perú, al mando del argentino Ricardo Gareca y que viene de vencer 1-0 a Venezuela.



El equipo peruano debe visitar este jueves a Brasil en Recife (7:30 p.m. hora colombiana) pero presentaría una exigencia de cambio de sede a la Conmebol, según confirmó desde Perú el periodista Kevin Pacheco.





FPF tiene planificado enviar un escrito a Conmebol y FIFA tras lo sucedido en el partido entre Brasil y Argentina. En las próximas horas habrá reunión entre las áreas: legal, médica y selección para definir el argumento que se presentará en el documento. @RPPDeportes — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) September 6, 2021

¿Cuáles son los argumentos? Según la periodista argentina Verónica Brunatti, la burbuja se rompió con el ingreso de los funcionarios de ANVISA al campo del estadio Arena de Sao Paulo, lo que puede verificarse en las imágenes de este domingo.



Esa falta de garantías sanitarias para los futbolistas peruanos sería la motivación para solicitar la modificación.

Perú reclamará el cambio de localía para no jugar contra Brasil en Recife. Alega la ruptura de la burbuja sanitaria en el partido entre Brasil y Argentina (Los funcionarios de ANVISA rompieron la burbuja) Y pide garantías de seguridad para sus jugadores. — Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) September 6, 2021

Las decisiones dependerán en gran medida de lo que decidan las autoridades disciplinarias de la FIFA, que se debaten sobre tres escenarios: darle a Argentina los puntos por el incumplimiento de Brasil, en su calidad de organizador del juego; darle los puntos a Brasil, entendiendo que ANVISA tiene razón y, aunque Argentina cumplió los protocolos de ingreso establecidos por Conmebol, habría presunta información falsa en el ingreso de cuatro jugadores argentinos provenientes del Reino Unido; o, en caso de que ambas selecciones salven su responsabilidad, tratándose de un hecho ajeno a lo deportivo, se pacte una nueva fecha para que se dispute el encuentro, que fue suspendido.