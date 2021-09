Estos son los 4 jugadores del escándalo en Brasil: posibles deportados

Un escándalo se ha desatado en pleno partido entre Brasil y Argentina por la irrupción de las autoridades sanitarias locales en el estadio, decididos a detener y deportar a cuatro jugadores argentinos, quienes habrían incumplido los protocolos sanitarios al ingresar a territorio brasileño.

Pero, ¿quiénes son los protagonistas del escándalo? Se trata de Giovani Lo Celso, Cristian Romero (ambos, de Tottenham Hotspur), Emiliano Martínez y Emiliano Buendía (de Aston Villa).



La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) abrió una investigación en el momento en que los cuatro jugadores ingresaron al país. ¿Por qué? La norma en Brasil es clara: los viajeros que estuvieron dentro de los últimos 14 días en Reino Unido, Sudáfrica, Irlanda e India debían cumplir un aislamiento preventivo de dos semanas.



A los cuatro futbolistas argentinos se los acusó de haber falseado su declaración al ingresar al país. “El viernes, noticias oficiales llegaron a Anvisa dando cuenta de supuestas declaraciones inverídicas presentadas por estos viajeros. Informaciones falsas prestadas a las autoridades brasileñas pueden constituir infracciones sanitarias y violación a las leyes penales”, enfatizó el organismo sanitario local.



La queja ahora es de la AFA por no haber adelantado estas investigaciones diligentemente antes del inicio del juego y haber esperado a que se estuviera jugando el minuto 5 para llegar sorpresivamente e intentar detener a los futbolistas señalados. Sin embargo, medios locales dicen que se intentó hacer el procedimiento antes del inicio del partido pero no fue posible que los argentinos abrieran el camerino del equipo visitante.



Lo complejo para ellos es que, además de enfrentar una posible deportación, ahora tienen que cumplir cuarentena antes de ingresar a Inglaterra y enfrentan posibles sanciones de Tottenham y Aston Villa si no lo hacen: tienen hasta el jueves para volver o se perderán más partidos de la Premier League.