Escándalo en Brasil-Argentina: quisieron sacar jugadores a la fuerza

De ‘no te lo puedo creer’. Solo cinco minutos alcanzaron a jugarse entre Brasil y Argentina, en el esperado clásico suramericano de las Eliminatorias a Catar 2022, cuando personal de sanidad de Brasil, Anvisa, se metió al campo de juego a interrumpir el partido.



Fueron segundos de mucha tensión, pues el partido tuvo que suspenderse porque venían en busca de cuatro futbolistas argentinos que juegan en Inglaterra y que no podían entrar al país.



El seleccionado argentino se retiró a su vestuario.



Brasil x Argentina sendo interrompido pic.twitter.com/ARPXlhZT84 — EL MINEIRO 🔞 (@jason13cam) September 5, 2021

“Argentina llegó desde el viernes y les avisaron que tendrían problema por saltarse el protocolo. Está prohibido el ingreso de personas provenientes del Reino Unido a Brasil... Ingresaron no por la burbuja de Conmebol, sino como personas comunes y pusieron NO (si venían de allá) en el formulario. Esos jugadores debían quedarse en el hotel, aislados, y volver a su país. No siguieron las normas y llegaron al estadio. Es una secuencia de descumplimientos y por eso se llega a este punto”, indica la radio brasileña.



La prensa suramericana califica de papelón lo sucedido. Los futbolistas que deben ser expulsados inmediatamente del territorio brasileño por las autoridades son Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, que juegan en la Premier League de Inglaterra.



A los cuatro argentinos se los acusó de haber falseado su declaración.