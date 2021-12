¿Calentura o mérito? Teófilo, Preciado y lo que Cali daría a Selección

La buena noticia es que sí habrá laboratorio: la Selección Colombia jugará un partido amistoso el próximo 16 de enero contra Honduras, en Fort Lauderdale (Estados Unidos), como preparación para los partidos de finales del mes contra Perú y Argentina por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Eso alienta la ilusión muchos de ponerse en el radar de Reinaldo Rueda. Pero ¿qué tanto es producto de la emoción del momento y qué tanto hay de soluciones reales para el crítico problema de gol que sufre la 'tricolor'? Esa es la auténtica cuestión.



Las miradas apuntan a un Deportivo Cali que este fin de semana se confirmó en la gran final de la Liga Betplay II 2021, y a una nómina con nombres a considerar: Teófilo Gutiérrez, Jorge Marsiglia, Harold Preciado, Andrés Colorado y Andrés Balanta, entre otros.



¿Pero realmente son nombres con posibilidad de llegar a la Selección o es solo la calentura de verlo finalista, con tanta antelación y tanta autoridad? Las dos opciones son válidas. Repasamos caso por caso:

​

¿Teófilo Gutiérrez y diez más?

​

Hasta los más escépticos han terminado por aceptarlo: Teo se fue de Junior y en Deportivo Cali se disparó, potenció a sus compañeros y hoy es el jugador más destacado de la Liga. Así, sin más vueltas.



El barranquillero, de 36 años, suma 20 partidos jugados, 17 de titular, y en su registro hay 2 asistencias y 6 goles (uno cada 269 minutos), y una calificación promedio de 7 puntos en Sofascore. Nada mal.

​

​Y un detalle no menor: jugó el Mundialazo de Brasil 2014 como pieza fundamental, conoce y lo conocen casi todos los jugadores que hoy están en las convocatorias de Reinaldo Rueda y sí, tal como lo confirman las cifras, tiene la experiencia y la influencia ofensiva que haría falta para salir del ayuno anotador en Eliminatorias.

Harold Preciado, ¿garantía de gol?



Es difícil contradecir a los números: Harold Preciado ha jugado 21 partidos, 16 de ellos como titular, y en ese lapso ha marcado 11 goles (uno cada 125 minutos) y ha dado 2 asistencias, para una calificación promedio de 6,9. ¡Con la mitad de eso ya sería convocable a Selección Colombia!



Preciado no es tan joven ya, tiene 27 años de edad y ha sido víctima de problemas físicos. Pero es muy evidente que volvió con más bríos y esa es la actualidad que habría que mirar pensando en la final y en el equipo de Rueda.

Jorge Marsiglia, recambio en defensa



Es una de las gratas apariciones de la Liga: tiene solo 22 años, mide 1,83m y es zurdo, ha jugado 23 partidos con el Cali (todos como titular), tiene 54 por ciento de duelos ganados en defensa, una calificación promedio en Sofascore de 6,99 y, como si fuera poco, ¡lleva 2 goles! En resumen, todo lo que debe estar en la carta al Niño Dios del técnico Reinaldo Rueda.



Ojo que Yerry Mina está lesionado, que se sabe poco de la recuperación de Carlos Cuesta, que Dávinson no vive sus mejores días... ¿no habría que pensar en fortalecer la defensa?



Andrés Colorado, ¿el de la salida en el medio campo?



No tendrá la prensa suficiente, no estará en las quinielas, pero sí que hace diferencia en la cancha con su sacrificio, su precisión o el detalle no menor del pase-gol.

​

Colorado tiene 23 años de edad y mide nada menos que 1,88m. ¿Números? Tome nota: suma 24 partidos jugados, 20 como titular, ha marcado 3 goles y ha dado nada menos que 5 asistencias, con una calificación promedio de 6,8.



Leyó bien: tiene media distancia y gol pero, más que eso, tiene el primer pase, el toque de calidad para sacar al equipo desde el medio, justo el lunar de los dirigidos por Rueda a pesar de tener tantas opciones en el fútbol internacional. En rigor, daría recambio generacional y está cerca, por si hay que viajar.