Rafael Dudamel, a meterse en una lista selecta: quiere el título

Deportivo Cali ya se aseguró el lugar para disputar el título de navidad, la gran campaña en cudrangulares le permitió dejarlo sellado con el triunfo el pasado sábado contra Junior en Palmaseca, por lo que la sexta jornada será para conocer su rival y esperar si arranca o no como local.



El camino de los azucareros a la final está marcado por todo lo que antecedió a Dudamel, teniendo en cuenta que llegó en septiembre, luego de anunciarse la salida de Alfredo Arias, a quien no se le dieron los resultados.



Rafael Dudamel llegó, tomó el grupo a medio camino, logrando lo impensable, pues los azucareros estaban muy abajo en la clasificación, lejos de los ocho. Pero, el fútbol dio resultados y se metió sobre las jornadas finales.



No es el primer caso que ocurre en torneos cortos, pues el estratega venezolano llega para integrar el selecto grupo de técnicos que llegaron en medio del torneo y terminaron siendo campeones.



Hay que remontarse al 2002-II con el Medellín y Víctor Luna. El estratega llegó a mitad del campeonato para reemplazar a Reinaldo Rueda. El estratega terminó el todos contra todos con 25 unidades y el conjunto poderoso terminó clasificando a la final, la cual ganó contra Pasto, rompiendo una racha de 45 años sin ser campeones.



La historia se repitió con el Medellín, que arrancó el primer semestre del 2004 con Jaime Rodríguez, que abandonó el cargo en la jornada 8. El sucesor fue Pedro Sarmiento, llevando al poderoso a la gran final y quedándose con el título frente a Nacional.



No pasó mucho para que Pedro Sarmiento volviera a repetir la hazaña, pero, esta vez con el Cali. Para el segundo semestre del 2005, los azucareros destituyeron a Jaime de la Pva en la novena jornada, Sarmiento asumió, para luego llevarlos hasta la final y ganarle a Real Cartagena.



Los dos técnicos siguientes la lograron con Junior. 2011 segundo semestre estaba Jorge Luis Pinto al mando de los barranquilleros, pero no le dieron espera y a los tres juegos dijo adiós, teniendo en cuenta que tomó rumbo a Costa Rica. En su reemplazo llegó José Eugenio Hernández. ‘Cheche’ los condujo hasta la final, que ganaron contra Once Caldas.



Julio Comesaña es la historia propia del Junior. Dejó la institución a finales del 2018, luego de ser campeones. En su reemplazo, llegó Luis Fernando Suárez, que fue criticado y dejó la institución rápidamente. El uruguayo retornó luego de dejar Colón de Argentina. La historia los reunió y festejaron en Bogotá contra Pasto.