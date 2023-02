Herencia de Colombia Sub-20: tres virtudes para triunfar en el Mundial

La Selección Colombia terminó tercera del Sudamericano Sub-20, aseguró cupo al mundial de Indonesia y estará además en los Juegos Panamericanos. Dos de tres objetivos cumplidos no tendría por qué estar mal. ¿Se escapó el título? Sí, pero no hubo deudas. El equipo tuvo picos muy altos y los puso por encima de algunos problemas de regularidad. Ganó cuando creyó y así apunta ahora a la Copa Mundo y a la Selección Absoluta. Tres puntos clave que identifican este proceso exitoso:

Un equipo con gol



A diferencia de otras selecciones, la de Cárdenas resolvió, de la primera fase al hexagonal, sus problemas de gol. Costó encontrar el delantero pero una vez apareció Cabezas Hurtado todo cambió; no es artillero del Sudamericano por la terquedad del DT en Caraballo pero es potente en el juego aéreo, veloz de piernas y de mente, hábil y solidario. Pero no fue el único: Cortés es extremo puro, con pase y definición; Manyoma tardó pero dejó en evidencia todo su talento, y Puerta resolvió en la media distancia siempre que las cosas se pusieron raras. Hubo deudas, es un hecho, el delantero del Barranquilla y Fuentes y su escuela barcelonista, para empezar. Pero los goles resuelven y este equipo los encontró.



Relevos para Selección mayor



Los centrales Kevin Mantilla y Fernando Álvarez son alternativa de presente y futuro: el primero tiene 25 partidos en 2022, 18 de ellos como titular, con Santa Fe y es insuperable en el cierre y en términos de liderazgo; el segundo, nacido en Estados Unidos y del registro de Pachuca, no tiene rival en el juego aéreo: chicos de 1,85m que son alternativas ideales ante la falta de continuidad de los Dávinson y los Yerry Mina y muy al nivel de las pruebas que se han hecho en los microciclos.

El lateral derecho, una posición que pide a gritos relevos para Juan Guillermo Cuadrado y Daniel Muñoz, tiene en Edier Ocampo un jugador con toda la proyección pero sin el roce suficiente en Atlético Nacional pero 17 partidos en Fortaleza en 2022. Salazar, sin romper el molde, es una opción en el tradicional dolor de cabeza que es la banda izquierda.



El volante 5, que por ahora tiene cupo lleno en el equipo de Lorenzo, ya tiene un capitán, como fortaleza en el duelo, con inteligencia de juego y por si fuera poco remate de media distancia: Gustavo Puerta. Y en esa misma zona está la grata aparición de Juan Castilla, uno de esos volantes aptos para el primer pase que se extrañó en la última eliminatoria.



Para completar ese buen panorama, Jorge Cabezas Hurtado supo esperar y después aprovechar la oportunidad que al fin le dio Cárdenas y dijo presente en una posición que hoy es crítica: ni Borré, ni Zapata, ni Muriel son titulares; Morelos parece lejos del radar; las opciones de Liga no son todavía contundentes y la fórmula es Jhon Jader Durán, el que llama a Cabezas Hirtado 'su ahijado'. ¿Listos para apostar a los jóvenes a la hora elegir al número 9 de la absoluta? ¡Ojalá!



Líos de actitud, ¡resueltos!



Una de las grandes quejas en aquella triste eliminación que firmó Colombia del Mundial de Catar fue la indolencia de algunos, la falta de compromiso a veces, la apatía. Ver el barco hundirse y sentir que solo dolía en las tribunas o frente a las pantallas de TV fue un dolor de corazón que muchos, aún ahora, no curan. Pero este equipos Sub-20 bien puede ser la pócima: cuando le falló el juego, cuando su DT se empeñó en jugadores que no estaban al nivel, cuando los cambió de posición y los enredó, cuando todo empezó a verse gris y faltó confianza -especialmente en la primera fase en Cali-, fue el amor propio lo que los rescató. Los jugadores muchas, muchas veces estuvieran por encima del jefe y hasta lo rescataron. Resolver ese punto ya fue un éxito rotundo.