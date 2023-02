Bogotá le respondió a Colombia en Sudamericano: impecables registros

Terminó el Sudamericano Sub-20 Colombia 2023 y las ciudades de Bogotá y Cali respondieron de gran manera a la competencia juvenil, aunque la capital fue la que más se destacó tras su constante apoyo desde que empezó el hexagonal final.



Con Uruguay como campeón, el Sudamericano Sub-20 dio por finalizado la edición 2023 en el estadio El Campín, escenario que fue protagonista durante toda la fase final, pues la afición del seleccionado colombiano respondió de gran manera en cada uno de los encuentros que jugó el equipo de Héctor Cárdenas durante las cinco jornadas.





Sin duda, el gran premio que pudo otorgar la Selección Colombia Sub-20 a la hinchada, fue la clasificación al Mundial una jornada antes y terminar con una honorable victoria frente a Venezuela por 2-1.



De hecho, con respecto al último juego de Colombia en Sudamericano, no se esperaba masiva asistencia, debido a la clasificación previa y que el horario no podría ayudar, pues no era el partido de fondo como había sido habitual durante todo el hexagonal, pero al final asistieron un total 32.720 espectadores contra Venezuela.



Con esa gran asistencia, terminó la gran asistencia para Colombia como selección anfitriona, pues en Bogotá durante todo el hexagonal final, registró un total de 159.276 espectadores, marca importante que generó el equipo de Cárdenas en los cinco partidos disputados.



Sin embargo, Bogotá no solamente se llevó este importante ítem, sino la ciudad de Cali también respondió a los partidos de Colombia durante la primera fase y aunque no alcanzaron a copar todo el estadio Pascual Guerrero, llegaron a un total de 95.000 espectadores.



Así terminó la asistencia en El Campín durante el hexagonal final:



Colombia vs Uruguay: 28.187

Colombia vs Paraguay: 31.649

Colombia vs Ecuador: 33.090

Colombia vs Brasil: 33.630

Colombia vs Venezuela: 32.720

Total: