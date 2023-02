El partido que soñaba Castillo Manyoma: Colombia vs Venezuela, 1x1

La Selección Colombia Sub-20 venció a Venezuela por 2-1 y lo sacó de la pelea por los cupos al Mundial de Indonesia, en el partido redondo que se esperaba de Castillo Manyoma, una exhibición más de l 9 aclamado del equipo nacional. Así jugó Colombia 1x1:

Luis Marquinez-7

Siempre que lo probaron respondió, una vez de media distancia y otro clara en remate cruzado. Fue de menos a más en el torneo y le dio seguridad a su equipo en este hexagonal.



Eider Ocampo-6

De buen rendimiento, como casi siempre. Fórmula para el ataque, seguridad en la marca.



Fernando Álvarez-6

Otra buena jornada, con fortaleza en el juego aéreo y efectividad en lo poco que lo exigieron



Kevin Mantilla-6

Como su compañero de fórmula, práctica, seguro y firme en las pocas aproximaciones del rival.



Andrés Salazar-6

Buena jornada, sin dificultades y de buen segundo tiempo, cuando reaccionó el rival.



Jhon Vélez-6

Un jugador discreto pero rendidor, eficiente en el quite aunque le falte una pizca en la salida del equipo. El filtro se perdió cuando salió del campo



Gustavo Puerta-6

Seguro en la marca, sacrificado para apoyar la salida y hasta con un par de buenos remates de media distancia, la especialidad de la casa.



Daniel Luna-6

Un disparo desviado y poco más antes de tener que ser relevado por una lesión en el hombro



Óscar Cortes-6

El socio de todos, el hombre al que se busca siempre para aprovechar la salida veloz por la banda, sin mancha su partido y su campeonato



Alexis Castillo Manyoma-8

El partido redondo que se esperaba fue el último: golazo para terminar una linda jugada de Cortés en un riflazo frontal que dejó al aquero sin reacción, y por si fuera poco la asistencia para el gol de Cabezas Hurtado. Es una pena que no se sepa cuál será su futuro...



Jorge Cabezas Hurtado-7

​Un golazo, con exhibición de velocidad y precisión, para finalizar con un remate al palo del portero, seco, inatajable, Justo a tiempo apareció el goleador para la Selección Colombia Sub-20



Juan David Fuentes-5

Reemplazó a Luna minuto 37

​Dispuso de mucha confianza pero no logró aprovechar: las dos veces que quedó mano a mano falló en el remate. Se quedó sin dar su mejor versión el chico del FC Barcelona



Miguel Monsalve-5

Reemplazó a Cortés a los 65 minutos

​No pudo corregir en el hexagonal el exceso de control, la jugada de más. Ingresó y dispuso de pocas opciones.

​

​Juan Castilla-6

Reemplazó a Vélez, minuto 65

​Se perdió filtro en el medio campo para la marca, pero se ganó un jugador con proyección al ataque cuando reaccionaban los venezolanos

​

​Isaac Zuleta-5

Reemplazó a Manyoma, minuto 88

Apenas pudo tocar la pelota, no hubo tiempo



Julián Palacios-6

Reemplazó a Ocampo, minuto 88

Apenas pudo tocar la pelota, no hubo tiempo