¡Solo Rueda los ve! Grandes sorpresas en convocatoria de Colombia

Reinaldo Rueda tiene claro el objetivo del juego amistoso que la Selección Colombia disputará, el 16 de enero en Fort Lauderdale (Estados Unidos), contra su similar de Honduras: no es una fuente de soluciones en el corto plazo, es decir para las Eliminatorias a Catar 2022.

A juzgar por la elección de los 20 convocados, el DT entiende que puede haber soluciones en el largo plazo, una especie de banco de opciones para el futuro, que puede ser al final de este 2022 si se asegura el cupo a la Copa, o incluso mucho tiempo tiempo después.



Los llamados tienen en común que en casi un 90 por ciento son del medio local, justo lo necesario para un rival que no es el más fuerte de Concacaf y que tiene en sus propias Eliminatorias un lío tan gordo que no se van a desgastar en encuentros de preparación: un técnico curtido como Hernán 'Bolillo' Gómez lo tiene clarísimo.



Por eso tal vez la nómina no apela a hombres experimentados como los ausentes Teófilo Gutiérrez, campeón con Deportivo Cali, o David Silva, eje de Millonarios. Tal vez por eso no hay nada que verle a Álvaro Montero (Millonarios) y en su lugar es preferible ver a un Mosquera (Medellín). Solo el DT tiene certezas al respecto.



Pero pensando incluso en ese largo plazo, conviene entender algunos casos que llaman la atención.



1. Los arqueros



Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Medellín, 30 años), José Luis Chunga (Alianza, 30 años) y Diego Novoa Urrego (América de Cali, 32 años) aparecen en la convocatoria por delante de Álvaro Montero (Millonarios, 26 años) y Aldair Quintana (Nacional, 27 años), los que tienen proceso de selección y venían siendo los llamados en los últimos años. ¿Por qué no están ahora? Esa es la gran duda: es un hecho que los tres que se medirán a Honduras son veteranos y están ahí no para hacer el curso sino para resolver la contingencia de los más jóvenes, que no están en su mejor momento competitivo. Mosquera, quien dejó muy buena impresión en su último llamado, se perfila como el titular en Fort Lauderdale.



2. Los laterales



Álvaro Angulo (Águilas Doradas, 24 años) puede ser lateral izquierdo o volante por zona izquierda, nada menos que una zona especialmente frágil y en las selecciones nacionales por años. También estuvo en el pasado morfociclo para el duelo contra Bolivia que acabó siendo casi un saludo a la bandera. Es joven y, aunque por ahora parece que con Mojica, Yairo Moreno y hasta Fabra está cubierta la zona de cara a las Eliminatorias, Angulo se consolida como un candidato firme de Rueda para el futuro. Por derecha no parece haber discusión sobre Andrés Román (Millonarios, 26 años), candidato a ser titular contra Honduras.



3- Los centrales



No es que sea la primera vez que Rueda los ve, pues los tuvo en el morfociclo, en el inicio de su administración, pero sí que llama la atención que sean dos jugadores tan dispares en una posición en la que sí que hacen falta refuerzo, no solo por las lesiones de hombre como Yerry Mina o Carlos Cuesta, sino porque Dávinson y Lucumí pueden perder fácilmente el puesto de titulares en sus clubes y habría que pensar en los relevos. ¿Lo es Andrés Llinás Montejo – Millonarios, 24 años)? Sin duda. ¿Y Germán Mera Cáceres (Junior, 31 años)? Probablemente no sea de largo plazo pero sí que hace falta un experimentado en zaga contra Honduras en una zona que será totalmente nueva.



La auténtica novedad pasa por los ausentes pues Jorge Marsiglia (Cali, 22 años) tiene, en el papel, todos los argumentos para estar y no está, aunque se sabe que está sano y disponible. Sergio Mosquera (Tolima, 27 años) sería el otro candidato pero está lesionado... y por lo que se dice, varios jugadores del club ibaguereño quedaron fuera de los planes por posibles casos de covid 19.



4- Los mediocampistas



Se trata de una zona en la que hay muchas novedades pero un solo fin: hay que demostrar que se puede jugar en más de una posición si de veras quieren quedarse en el radar del DT. Hómer Martínez Yépez (Junior, 24 años), Daniel Giraldo Cárdenas (Junior, 29 años), Stiven Vega Londoño (Millonarios, 23 años) y Yáser Asprilla Martínez (Envigado y pronto Watford de Inglaterra, 18 años) son las caras más nuevas en la convocatoria para enfrentar a Honduras.



Andrés Colorado (Cali, 25 años) ya había estado, conoce varias posiciones y es una carta clave incluso en el mediano plazo. Pero Martínez ya probó como volante y central, Giraldo lo ha hecho por emergencia pero puede dar más, Vega es un auténtico palo pero se hará matar para hacer valer su juventud y tratar de quedarse y lo de Asprilla sí que es plan a largo, largo plazo.



5- Los delanteros



Es curioso pero una posición en la que urgen alternativas queda para dos veteranos: Fredy Hinestroza Arias (Junior, 31 años) y Yimmi Chará Zamora (Portland Timbers, 30 años). El primero tuvo competencia hasta mediados de diciembre pero el segundo paró con la MLS hace poco más de mes y medio. A muchos les quedó faltando Teófilo Gutiérrez (Cali, 36 años) pero en el pulso con Harold Preciado (Cali, 28 años) perdió el pulso por edad y efectividad de cara a red. A Preciado ya lo tuvo en morfociclo Rueda, habrá que ver si la buena finalización de la Liga II 2022 le cambia la perspectiva.