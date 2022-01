¿Y Teófilo para cuándo? Polémica por ausencias en Selección Colombia

La esperada convocatoria de la Selección Colombia de mayores para el amistoso contra Honduras, el próximo 16 de enero, no escapó a las ácidas críticas. ¿La razón? Especialmente la ausencia de Teófilo Gutiérrez entre los 20 elegidos.

El delantero, de 36 años y uno de los más destacados en el título del Deportivo Cali, no estuvo en la consideración del técnico Reinaldo Rueda a pesar de estar disponible, dentro del país y con la motivación plena por un posible regreso.



Aunque inicialmente se pensó que podría tener alguna novedad médica, ahora que muchos jugadores han vuelto a sus clubes de sus vacaciones contagiados de la covid 19, no sería el caso de Teófilo, quien se reportó sin novedad a la pretemporada del campeón en las últimas horas.



La explicación no es clara pues al final del 2021 se daba casi por descontado que, con su nivel y con el liderazgo que imprimió en el equipo de Dudamel, tenía todo servido para el regreso. Tal vez no tener entrenamientos desde el 22 de diciembre pudo influir, aunque no parece un argumento contundente pues la gran mayoría de convocados estuve de vacaciones y sin trabajos físicos usuales en este fin de año.

​

Sería una decisión muy de Rueda, quien en el pasado, durante una rueda de prensa, respondiendo a una pregunta relacionada con Teófilo, sugirió que había jugadores que ya habían cumplido su ciclo en la selección de mayores. Tal vez la presencia de jugadores más jóvenes y de solo tres internacionales, entre ellos dos delanteros como Teo (Cristian Arango y Yimmi Chará), explique la ausencia.



Es un caso parecido al de David Macalister Silva (35 años), líder de Millonarios, aunque la realidad es que su llamado era más un movimiento en redes sociales que algo concreto proveniente del cuerpo técnico nacional. Muchos se preguntan si puede ser el caso de Álvaro Montero, aquero con proceso de selección pero quien ha visto en la convocatoria nombres como Mosquera (DIM) y Chunga (Alianza) antes que el suyo, a pesar de su experiencia: hay que valorar que está llegando a Millonarios y necesita completar su adaptación.



Otros nombres esperados que no aparecieron en el llamado de Rueda son Jorge Marsiglia, el defensor del Deportivo Cali que fue una de las revelaciones, o Fernando Uribe, recién llegado a Junior y uno de los goleadores del torneo.