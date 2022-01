¿Un alivio para Colombia? El plan de Messi en cierre de Eliminatorias

La cuentas de la Selección Colombia en el remate de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 no admiten errores: hay que sumar los 6 puntos en Barranquilla contra Perú y Bolivia y ganar en una de las visitas a Argentina y Venezuela sin perder en la otra. ¿Difícil? Pero se sabía desde noviembre...

Con 17 puntos el cuarto lugar de la tabla de posiciones, que da cupo directo, es frágil: son los mismos de Perú y apenas uno más que Uruguay y Chile.. hasta Bolivia está a solo dos unidades.



El éxito entonces, como dicen los entrenadores, estará en los detalles, en aprovechar cada ventaja para hacer diferencia y sumar, siempre que se pueda, de a tres. Por eso el asunto no menor de que un rival pierda a un hombre clave puede ser una razón de optimismo.



Según la información que llega desde Argentina, el rival de Colombia el Primero de febrero de visitante, el capitán Lionel Messi se bajaría de los últimos partidos de las Eliminatorias, en atención a que ya su equipo aseguró la clasificación matemática a la Copa y aparte él necesita afianzarse en PSG, donde no ha logrado justificar su rimbombante contratación.



“La Pulga tuvo una charla con el cuerpo técnico del seleccionado, que le propuso otorgarle un descanso para estos cotejos. Sin embargo, el rosarino no quiso dar definiciones sobre el tema en este momento; prefiere aguardar hasta que se acerque la fecha de los encuentros y tomar su decisión en base a su estado físico y la opinión de su club, el PSG”, reveló TyC Sports sobre el plan del 10 en estos últimos duelos de Argentina.



“Con la selección Argentina ya clasificada a Qatar 2022, aumenta la posibilidad de que se sumen nuevos nombres al equipo”, informó a su turno el diario ‘La Nación’, lo que deja claro que el zurdo se plantea no jugar para no saturar su calendario y atender otras prioridades.



No significa que por eso Argentina sea un rival fácil, que al final ninguno lo es en las reñidas eliminatorias suramericanas. Pero sí que hace diferencia que el capitán no esté en el campo y esos pequeños detalles son los que debe explotar Colombia si quiere sumarse a la próxima cita mundialista.