Álvaro González habló de su relación con Queiroz ¿teléfono roto?

La salida de Carlos Queiroz, en las semanas recientes, volvió a tomar mayor relevancia con las declaraciones del portugués, las cuales generaron polémica, por lo que dijo y señalando directamente a un dirigente: Álvaro González Alzate.



El actual presidente de la Difutbol, habló con Win + Noticias, no solo del tema del exentrenador de la tricolor, sino del desarrollo del fútbol aficionado, a nivel femenino y masculino.



Relación con Carlos Queiroz: con el profesor Queiroz solo logré comunicarme tres veces, por charlas de máximo tres minutos, en un aeropuerto. Nunca en una reunión oficial, donde pudiéramos aparte de su instalación como técnico en posesión, donde pudiéramos intercambiar ideas e iniciativas. Las relaciones del técnico y el comité ejecutivo, se hacen a través del presidente de la FCF. Lo que yo he informado públicamente, es lo que el presidente de la Federación me ha informado.

➕ “Las reuniones con Queiroz se hicieron a través del presidente de la FCF” Álvaro González Alzate, presidente de DIFUTBOL pic.twitter.com/ELkqBiW5Gm — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 14, 2022

Desarrollo de las categorías inferiores, torneos aficionados a nivel femenino y masculino: el fútbol aficionado es la base del fútbol profesional, la cantera, la escuela donde se forman los deportistas que integrarán los clubes del futuro.



Nosotros tenemos un total de 19 campeonatos nacionales, como masculino y femenino. El año anterior tuvimos seis campeonatos en la categoría masculina, a nivel de selecciones departamentales. En la modalidad femenina tuvimos varios campeonatos, sin contar el de la primera C.

Hicimos un total de 15 campeonatos nacionales en el 2021, donde participaron cerca de 1.500 clubes.



Tenemos un nivel técnico en el fútbol femenino en todas las categorías. Este año tenemos proyectado un campeonato en el sub 23, para que aquellas que no están a nivel profesional, puedan participar.



➕ “El fútbol aficionado es la base del fúitbol colombiano, del fútbol profesional” Álvaro González Alzate, presidente de DIFUTBOL pic.twitter.com/At5QTUeVIJ — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 14, 2022

Primera C: son pocos los países que no tienen descenso en todas sus categorías, son solo dos en el mundo, entre ellos Colombia, a nivel de imagen es una vergüenza. Hay un ciclo de jugadores que cumplen en campeonatos aficionados por régimen de edades, pero llegan a la profesional y unas categorías donde no están establecidos límites de edades. Lo lógico es que los mejores estén escalonados en las mejores categorías y en orden descendente, tengan posibilidad de tener el ascenso, como mínimo, de la C para la B y A. Por qué no, acatar la recomendación de FIFA, de tener categoría D a nivel profesional.



Es una necesidad sentida, mejoraría el nivel técnico, la estructura de los campeonatos, la forma de verlo y los equipos que participan en la profesional, estarían interesados en confeccionar una nómina competitiva para evitar descensos.