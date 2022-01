Rueda pide fe: 'la invitación es a que todos por Colombia lo logremos'

La Selección Colombia enfrenta este viernes (4:00 p.m.) a Perú, en Barranquilla, con la necesidad apremiante de una victoria, que encamine las Eliminatorias a Catar 2022.

El técnico Reinaldo Rueda analiza sus opciones, el problema y las posibles soluciones al ayuno goleador y las virtudes de un rival que tiene los mismos 17 puntos del dueño de casa en Barranquilla, pero sin duda menos presión.



La invitación del DT es clara: "Todos juntos lo logramos, estamos con esa mentalidad, el grupo está convencido, se ha hecho buen camino, la invitación es a que todos por Colombia lo logremos".



Así analiza el estratega el partido de este viernes:



Ataque por las bandas



Vamos a enfrentar a una Selección Perú con huella de trabajo de varios años, de un Mundial como el que celebraron y conserva valores importantes. la ausencia de Advíncula y Trauco, que son de experiencia y titulares, ya han alternado con López y Corzo, incluso Loyola cuando se lastimó López en los amistosos contra Panamá y Jamaica. El partido debe ser inteligente, donde uno no puede decir que ese es el punto débil, hay que trabajarlo con todas las variantes posibles en parte ofensiva y conscientes que el rival tiene muy buenas variantes y un esquema que puede modificar con el 4-1-4-1. Hay que intentar poner nuestras condiciones con respeto por el rival.



Entrenar la mente bajo presión



Es una racha como decía Rafa (Borré) a veces inexplicable, es el juego, el trabajo se hace y se afina esa finalización, se han generado muchas opciones de gol y se han analizado muchos factores: movimientos, acompañamiento, esa parte sicológica y se han hecho análisis de videos. Cada jugador ha trabajado con un coaching en esa retroalimentación sobre lo que pueden mejorar para lograr que ese juego y todo lo que produce Colombia en la cancha se transfiera en eficacia frente al arco rival. En las unidades de entrenamiento y la parte teórica, en la autocrítica, todo se trabaja.



Debemos aplicar en el juego las virtudes nuestras ante lo que plantea el rival, vamos a tener duelos importantes por el potencial de Perú en zona de volantes con jugadores experimentados y eso hay que trabajarlo en el partido, imponer las condiciones. Por fortuna están las alternativas que usted mencionó.



Los goles en clubes y no en Selección, ¿son fallas del DT?



Mientras no haya goles esas críticas hay que aceptarlas. La validez depende del análisis de cada juego, el volumen ofensivo que genera Colombia, el juego proactivo desde el inicio, si se ve ese análisis objetivo no tienen asidero esas críticas, pero en la tabla tienen validez y hay que asimilarlo y que eso nos comprometa a saber que tenemos que mejorarlo. Indudablemente no hacer goles nos ha privado de tener mejor posición y aún así, el año pasado con esas limitantes de resultados, pasamos del séptimo al cuarto lograr en Suramérica, pasamos de un déficit de goles casi que saldarlo y, si vamos a la Copa América, fuimos terceros en un torneo atípico, así que el año, con esas dificultades, fue positivo si se mira con optimismo, lo que no es fácil. Tenemos que pensar en eso para lograr la meta, que es clasificar.



¿Cómo se hacen las convocatorias?



Hago un prebloqueo amplio para tener alternativas de jugadores. Habla Reinado Rueda el profesor, no el entrenador. Por mi obligación moral y social, recibimos un informe médico de un club que nos dice que un jugador no puede venir. Hasta que el cuerpo técnico no lo diga nosotros no podemos hacerlo porque los dueños de los jugadores son los clubes. Estamos en una situación difícil y para hablar hay que pedirles permiso al club y al jugador para revelar el concepto por el que se desafecta. A veces uno guarda la esperanza, espera 24 o 48 horas por un diagnóstico o una charla con el jugador, y en ese lapso se da la situación de que se cae un jugador y el club informa primero. Uno trata de tener una nómina equilibrada por posiciones, hay algunos polivalentes, me parece un detalle muy pequeño si se cae un delantero y se convoca un delantero, no tiene análisis eso, nadie sabe los tiempos en que se producen las situaciones y la manera como nosotros informamos esas novedades. A veces se cruza con las interpretaciones de ustedes.



Las preocupaciones



El tiempo de entrenamiento que es mínimo, hoy tendríamos el tercer entrenamiento con nómina completa. Estamos en una clasificatoria atípica, nunca se había jugado en enero, unos vienen de recuperarse, de una temporada avanzada y otros no han iniciado, hay muchas situaciones que se derivan también de no haber tenido la jornada de marzo del año pasado y eso lo sufren todas las selecciones de Suramérica. Es importante tener eso en cuenta en las dos sesiones con todos que se puede hacer para tener un buen juego, que brinde el resultado que queremos.



Las ausencias



Tenemos que hablar del partido, cada decisión se toma con base en muchos factores, hay muchas cosas que nadie conoce, que las conozco yo y el jugador, así se conforma la nómina. Con todo respeto tenemos que hablar es del juego Colombia vs Perú.



La preparación



Perú tiene varios jugadores de la liga local y algunos de la MLS y pudieron hacer los amistosos que tuvieron, nosotros no pudimos hacer eso, a pesar de que el amistoso contra Honduras dio buen resultado. Decir que es ventaja o no se puede evaluar después del juego de mañana.



El caso Asprilla



Como todo jugador joven está en ese proceso de inducción, ha sido muy valiosa su aparición en la liga colombiana en el 2021 y por eso su designación en la convocatoria de finales del año pasado para el amistoso, que inicialmente era contra Canadá y luego fue Honduras. Después él mostró sus características en el amistoso y es importante por la posición que ocupa. No podemos decir que está a la altura de los experimentados, pero la idea es que él asimile esa experiencia, disciplina, protocolos, comportamiento, lo que significa estar en una selección nacional. La pensé desde mucho antes pero Envigado estaba involucrado en las definiciones y luego con los juveniles no fue cedido por su club.



Los antecedentes de Rueda contra Perú



Es importante como antecedente lo que se realizó pero cada juego es diferente. Todos en Suramérica estamos en una situación atípica, mañana necesitamos un partido con la intensidad y la inteligencia que se necesita con un rival de mucha estabilidad en su nómina, es un partido que solo se resolverá en la cancha con nuestra gestión. Hablar del pasado y lo que es ahora, no cabe la comparación.



El ataque por los costados



Naturalmente de ahí alimentan a Lapadula, un jugador con movimientos inteligentes y muy efectivo, pero es un global, un rival que trabaja bien en conjunto en defensa y ataque. Estamos pensando que el balón será de Perú, que nos va a atacar, pero en la otra fase del juego, que es la que vamos a oponer contra un rival al que por ADN le gusta la pelota, ahí estará la clave del partido, en la disputa por una buena circulación y un aprovechamiento de lo que se pueda generar. Perú tiene variantes por los costados, con hombres como Cueva, Carrillo, finalización Lapadula y lo que probó Gareca contra Panamá y Jamaica.



La conformación de la nómina



En algunas posiciones hay que echar mano de esa experiencia, de hombres consolidados, con trayectoria y conocimientos entre ellos, pero hay muchos factores. Muchas veces se echa mano de esa huella de conocimiento entre ellos y el cuerpo técnico en el diseño de la nómina final. En algunas posiciones hay unos parámetros distintos de evaluación, pero todo tiene una validez, hay que ver los complementos, quiénes son los socios en cada posición. Todas son variables importantes.



Somo optimistas, positivos que estamos con un equipo que trabaja con gran disposición y profesionalismo, somos conscientes de lo que hemos logrado en estos seis meses de trabajo, porque avanzamos, estamos cuartos y en zona de clasificación, eso lo logró el equipo con fútbol amarrete y sin gol y así avanzamos. Ahora está la preocupación, se quiere atesorar y mejorar ese cuarto lugar y estamos haciendo lo posible. Es el sueño, algunos por jugar su segundo o su primer mundial, es lo que queremos brindar a nuestras familias y al país, que lo merece todo. Esa es la mentalidad. Cómo está el grupo solo lo sabremos en los partidos sobre estos seis puntos.



¿Cómo está Ospina?



Él se ha recuperado bien, ha sido todo muy cuidados con la competencia que está a 24 horas, por fortuna las evaluaciones, las ecografías y lo que ha podido hacer, de manera medida, va por buen camino y esperemos que siga dándonos todo su talento y experiencia a la selección nacional.





TODO LISTO EN BARRANQUILLA PARA LA RUEDA DE PRENSA

