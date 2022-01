Alerta de spoiler del 'Tino' a quien cree que Colombia es más que Perú

Faustino Asprilla entiende como pocos la presión interna que hay en la Selección Colombia, a horas de un duelo absolutamente clave contra Perú, este viernes (4:00 p.m.), que marcará el futuro en las Eliminatorias a Catar 2022.

Su experiencia mundialista y la posibilidad de haber estado en situaciones comprometidas muchas veces en este torneo clasificatorio, para muchos el más difícil del mundo, le dice que el peligro en estas instancias es creerse el cuento del favoritismo. Por eso lanza una advertencia: ojo con la trampa de creer que el talento es más que el buen trabajo en equipo.



"Los partidos hay que jugarlos, todos son diferentes. Perú, para mí, como equipo, está un escalón por arriba de Colombia. Colombia individualmente les puede hacer mucho daño. Si los jugadores se enchufan el viernes, Colombia puede ganar este partido", dijo en ESPN.



Aquella frase tan famosa en el fútbol que dice que "nadie es más fuerte que todos juntos" cobra mucho valor en estos momentos tan críticos: "La nómina de Colombia es mejor que la de Perú. Pero, Perú, como equipo, llevan jugando mucho tiempo juntos. Estos muchachos, la mayoría, jugaron el Mundial pasado. De los nuestros solo hay como tres o cuatro. Entonces ese cuento del favoritismo a mí no me va".



Y ojo a la alerta de spoiler: "ya lo viví en el Mundial de Estados Unidos. Los americanos no nos habían ganado ni jugando parqués. Y el día del partido más importante, nos ganaron y el favoritismo se acabó", advirtió.



Tiene razón al traer a la memoria ese recuerdo tan amargo de aquel equipo, con Valderrama, Rincón, Higuita, con tantas glorias nacionales, ese al que Pelé llegó a calificar como candidato al título, pero que fue incapaz de superar una primera ronda del Mundial de 1994, aunque, en el papel, era un grupo para haber pasado sin complicaciones.



Esa es la trampa: el favoritismo es una presión más y hay que deshacerse de ella. La concentración y el trabajo son la única garantía para hacer valer el talento en la cancha. En eso hay que confiar. Todo lo demás es distracción.