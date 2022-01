¡Atención! Rueda prueba a los generales contra Perú: ¿Falcao y 10 más?

La de este viernes es la batalla clave en la guerra por los puntos que ha sido este remate de Eliminatorias a Catar 2022. Si no hay victoria este viernes, contra Perú en Barranquilla, el sueño de la clasificación de la Selección Colombia sufrirá una herida probablemente definitiva.

Por eso el técnico Reinaldo Rueda no piensa en ensayos o improvisaciones sino que se apoya en la experiencia y la voz de mando de aquellos que han estado en las más exigentes gestas de los últimos años. Confía, por ejemplo, en Radamel Falcao García.



La presencia del samario en la convocatoria, tras su ausencia en noviembre pasado y en todas las otras convocatorias que se perdió por culpa de las lesiones, es una oportunidad que nadie quiere desaprovechar. Saberlo sano y disponible es tan tentador que el DT lo ha utilizado en la última práctica como el 9 de área por encima de los otros atacantes, lo que hace pensar que sería el titular en el Metropolitano.



Falcao ofrece el juego aéreo, el desmarque, el olfato y la sangre fría para la definición que otras veces han faltado y han hecho que el equipo llegue a esta cita con un ayuno de cinco partidos sin gol.



En las prácticas Falcao da el ejemplo de siempre, exigiéndose a fondo, mostrándose como si fuera su primera vez en el equipo, poniendo la pauta. Y eso le ha dado en las últimas horas la posibilidad de ser titular por encima de Miguel Borja, conocedor de la cancha, la ciudad, el clima y quien también es hombre de confianza de Rueda. La duda estaría entre ellos dos, pero 'El Tigre' es 'El Tigre'...



La otra situación que tendría pensando al DT es el lateral izquierdo: se dice que La actualidad de Mojica no tiene discusión, pero Tesillo fue el titular en el 3-0 contra Perú en Lima, es uno de los que llega con mejor actualidad y ofrece una seguridad atrás que el hombre de Elche y Fredy Hinestroza, ambos con más vocación de ataque, no podrían garantizar. Esa es la otra gran duda del once titular este viernes.



Así las cosas, la nómina titular de la Selección Colombia sería con David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo (o Mojica); Wilmar Barrios, Matheus Uribe; Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz; Falcao.



Este jueves se hará el último ensayo y será el momento de despejar todas las dudas y apostar por los que mejor están, los que mejor manejen la presión y la ansiedad y los que físicamente garanticen un partido asfixiante, no solo por el clima sino por la exigencia. En la sabiduría de Rueda está la clasificación a la Copa Mundo.