Tres líos que resolver en Colombia a tres semanas de otra convocatoria

Cinco puntos dejó la triple fecha de septiembre, buenas sensaciones en ataque, importantes y oportunas recuperaciones y, a pesar de las ausencias, una sensación inequívoca de tener varias alternativas para hacer frente al siguiente reto: la triple fecha de octubre.

A partir de este momento empieza a correr el reloj para una siguiente convocatoria y a la libreta del técnico Reinaldo Rueda se apuntan varios temas que resolver. Repasamos tres asuntos urgentes a tres semanas de ese siguiente llamado:



1. La inactividad de JuanFer Quintero

Una grata aparición de este mes de septiembre fue Juan Fernando Quintero, quien pasó de una imagen de sufrimiento en La Paz, contra Bolivia, a fajarse una muy buena actuación contra Chile, en Barranquilla, donde fue socio de todos en ataque e inclusive hizo un gran esfuerzo por ayudar en la marca.



Dijo que estaba bien a su llegada al país y lo comprobó de sobra. Pero ojo que ahora viene para él y para Rueda una preocupación: el creativo tendrá un largo e inoportuno periodo de inactividad, pues la Superliga China estará en pausa hasta el próximo Primero de diciembre, debido a la decisión de la federación local de parar para ceder a los jugadores a las Eliminatorias asiáticas a Catar 2022.



¿Qué hacer con él? Una opción es que se pueda mantener entrenando con Independiente Medellín, como lo hizo en los días previos a esta fecha triple de septiembre, lo cual se resolvería el mantenimiento físico. Pero ¿y la competencia? Ese sí es un lío sin solución. Hay que esperar que, como pasa con otros compañeros, se inspire con la camiseta de la Selección. Con Cardona lesionado y James acusando esa misma inactividad, solo queda Andrade, quien fue desafectado del último llamado por lesión.



2. ¿Delantera que gana no se toca?

Equipo que gana no se toca, dicen. Pero para Rueda no es tan fácil. Tiene una delantera con Miguel Borja y Rafael Santos Borré que se complementa bien, que tiene bien aceitada la fórmula del referente y el que sale del área para respaldarlo, que viene con gran ritmo de competencia y, en el caso del delantero de Gremio, en una racha que es imposible desperdiciar.



Pero está de vuelta Duván Zapata tras una lesión y eso supone todo un rompecabezas para el DT. ¿Ponerlo a hacer la fila, como al mismísimo Falcao, es una opción? Es difícil comparar el ritmo que traiga un atacante titular de un equipo protagonista en el Calcio como Atalanta, con Frankfurt o el propio Gremio, ambos clubes sin ese rótulo. Y si además, en las próximas semanas, Luis Muriel también supera sus problemas físicos, entonces ¿qué? Eso por no mencionar a un Córdoba que está también dulce en Rusia... Lindo problema, profe.



3. Experiencia vs inactividad en defensa

Que Yerry Mina y Dávinson Sánchez es la pareja de centrales del pasado, el presente y el futuro de la Selección Colombia es una verdad e a puño... hasta ahora.



Mina se cayó de esta última convocatoria por un nuevo problema muscular (ha sufrido varios en Everton) y Dávinson pudo jugar solo los duelos contra Bolivia y Paraguay, antes de recibir la quinta amarilla que lo sacó del duelo contra Chile, aunque también se dice que estaba acordado que solo jugara dos fechas para no tener líos con su club. Lo cierto es que cuando han estado disponibles su rendimiento ha sido irregular y eso ya había encendido las alarmas en el pasado, más ahora que la pareja Murillo-Cuesta ha cuajado un gran partido en Barranquilla, en el triunfo 3-1.



La buena noticia es que siempre es sano tener alternativas, pero la duda de fondo persiste: ¿es comparable una pareja de centrales mundialista, con copas América y decenas de partidos en Eliminatorias, que además compite en la mejor liga del mundo, con el fútbol de la Liga MX y la de Bélgica?