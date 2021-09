Pinto arremete contra Davinson por nivel en Selección: ácida crítica

La triple fecha de Eliminatorias dejó a la Selección Colombia en la quinta casilla de la clasificación a Catar 2022, con 13 puntos, producto de los empates a un gol frente a Bolivia y Paraguay, y de la victoria por 3-1 contra Chile, en Barranquilla.

El rendimiento de los dirigidos por Reinaldo Rueda es tema para analizar, para eso, en ESPN F90 hablaron con Jorge Luis Pinto, técnico colombiano que supo dirigir a la Tricolor en su momento y que participó en el Mundial del 2014 con Costa Rica.

Para el estratega santandereano, la Tricolor debe proponer más en ataque y no meterse tan atrás si quiere lograr la clasificación directa a la Copa Mundo, pues considera que Reinaldo Rueda ha sido muy tímido en los partidos que ha dirigido.



Sin embargo, la crítica de Pinto fue para Dávinson Sánchez, defensor central a quien respeta y tiene buenas referencias, pero que cree que no es un jugador de Selección. De hecho, prefiere la dupla Cuesta-Murillo por lo visto en la triple jornada Eliminatoria.



"Hace 4 años le dije a mi hijo, que le encanta el fútbol, que Davinson no es central para la Selección Colombia, con todo el respeto que merece Davinson, es un hombre sano, correcto, trabajador y todo, pero no tiene el talento, el tiempo de juego, todos esos detalles que necesita un central", dijo.



Y añadió: "El tiempo de juego, el manejo de intención de juego, el manejo de respaldos, los quiebres defensivos, el impacto de choque que a veces no se puede ser tan agresivo. Davinson es un extraordinario ser humano como me lo han contado los muchachos, pero le falta ese manejo pausado, equilibrado de la acción de juego, el saber corresponder a la línea de 4. Yo he dicho que la línea de 4 es un sistema colectivo, no es una acción individual, es un sistema de 4 y con los volantes de 6 u 8 jugadores, y a Davinson le falta esa combinación, ese entendimiento colectivo", finalizó.