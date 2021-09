¿Cuándo debutará Falcao con Rayo Vallecano? Esta sería la fecha

Radamel Falcao García está listo para asumir un nuevo reto en Europa tras ser anunciado como nuevo jugador del Rayo Vallecano, equipo de primera división de la Liga de España.



El delantero colombiano viajó a Madrid tan pronto finalizó su participación con la Selección Colombia en la triple fecha Eliminatoria, en la que tuvo algunos minutos en los tres partidos que disputó la Tricolor contra Bolivia, Paraguay y Chile, respectivamente.

En España esperan por el debut del 'Tigre' y es que la llegada del samario genera ilusión en el equipo de Vallecas, el cual se ubica en la décima posición del campeonato y luchará por no perder la categoría.



"Es una oportunidad para mi carrera, estoy muy contento de unirme a esta institución. Es un lugar donde me van a brindar toda la confianza para poder dar lo mejor de mí y hacer parte de un equipo con un espíritu muy lindo. Conozco varios jugadores, me han transmitido lo que es el vestuario, el cuerpo técnico, así que me siento muy orgulloso de hacer parte de este club y de volver a una liga que ya conozco, que es muy competitiva y que seguramente me va a permitir seguir creciendo", dijo Falcao en rueda de prensa durante las Eliminatorias.



¿Cuándo debutará Falcao?



Falcao apenas aterrizó en Madrid y es por eso que no estará en el duelo de este sábado contra el Levante. Ni siquiera ha entrenado con sus nuevos compañeros. Así, se prevé que el debut del 'Tigre', quien está en plenitud física, sea el próximo sábado 18 de septiembre frente al Getafe.