¿Ahora? ¡A seguir ganando! Sumas y restas de Colombia en Eliminatorias

Colombia pasó la fecha triple de septiembre de las Eliminatorias a Cata 2022 con un balance más que favorable: 15 puntos, una diferencia de gol de 0 y un baño de confianza que era indispensable.

El tema es que hay rivales muy cerca, que también hicieron un buen trabajo en este agitado mes y que están por delante en la tabla de posiciones como Uruguay y Ecuador, y eso tiene a la selección nacional en el quinto lugar de la tabla, que hoy daría cupo al repechaje.



Sacando a Brasil (24 puntos) y Argentina (18) de la discusión, son dos cupos directos y medio más para los suramericanos, que han tenido en su mayoría resultados dispares y una combinación, que hasta el pasado jueves, resultó muy conveniente para los intereses de la tricolor.



Hacia abajo, después de Colombia, Paraguay es sexto (11 unidades, -2) y Perú (8 puntos, -9) y Chile (7 puntos, -3) parecen lejos de ser una amenaza. Claro, vienen otros tres partidos en octubre que van a poner a prueba esa ilusión de los rezagados y el lugar que hoy ostentan los mejor posicionados.



Colombia se medirá a Uruguay en Montevideo y tendrá dos duelos en casa para no fallar: contra Brasil y Ecuador. Este último rival es especialmente sensible, pues si roba puntos, después del 6-1 en Quito, podría sacar al equipo de Rueda de la discusión por los cupos directos.



Para estar tranquilos hay que sumar, de aquí al final de las clasificatorias un total de 18 puntos de 27 en juego. La buena noticia es que 15 de esos puntos se decidirán en casa contra Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Bolivia. La no tan buen es que no alcanzará, que es muy probable no vencer al equipo de Tite y eso obliga a sumar también afuera contra Uruguay (rival directo), Brasil, Argentina y Venezuela, todo un escollo para cerrar las Eliminatorias.



El objetivo está cerca, las goleadas de noviembre pasado se equilibraron y ahora todo está por decidirse. Para no depender de nadie, para no sufrir como es usual, hay que apuntar siempre a ganar, aún contra los más duros del torneo. La valentía que sirvió contra Chile tiene que ser la constante.