¡Júbilo total! James explotó con la victoria de Colombia contra Chile

La Selección Colombia sacó una valiosa victoria en Barranquilla frente a Chile, rival directo, y poco a poco encamina su trayecto rumbo al Mundial de Catar 2022. Actualmente es quinta, posición de repechaje, con 13 unidades.



Al respecto, y como varios aguardaban, James habló en su canal de Twitch. Inició la transmisión muy emocionado con el desempeño de sus compañeros y elogió la forma en que Reinaldo Rueda planteó el partido.

“Qué tal el partido. Tres puntos más y a casita. Primer tiempo espectacular, increíble, jugaron muy bien. Tres puntos y creo que hay que seguir con ese mismo camino. Tienen que ir a la Copa del Mundo. Aunque las próximas tres fechas son duras, se puede. Por lo que vi ayer quedé con buenas sensaciones. Muy buenas. Se pueden sacar resultados positivos. Se pudo ganar ayer 3-1 contra un rival directo y todos los muchachos hicieron un excelente partido en defensa y arriba. Se ganó que es lo más importante. Grandes, grandes”, expresó.



Repitió varias veces que “fue un partidazo” de la Selección y recalcó en que “así es que tiene que ser” cada presentación. “Salieron a querer ganar y eso es bueno, esa actitud siempre hay que tenerla”, recalcó.



Por otro lado, manifestó que el apoyo a quienes representan a la Tricolor es innegociable: “El que esté hay que apoyarlo siempre, así yo no esté u otro hay que apoyar siempre. El tiempo pasa, los jugadores se van y los nuevos tienen que tener ese apoyo. Así como hace muchos años los de la vieja época se fueron y pensamos que no había nuevos, no fuimos en 16 años a la Copa del Mundo. hasta que vino esta generación buena. Esté el que esté, hay que apoyar siempre. Los jugadores pasan y el escudo de Colombia queda”.



Para cerrar el tema Selección, los seguidores del 10 volvieron a preguntarle por su regreso a una convocatoria. Lejos de buscar alguna polémica, su posición fue de esperar y tener paciencia.



“Vamos a ver qué pasa, pronto hablaré de eso. Tiempo al tiempo. Al que le van a dar le guardan y si no tranquilidad”, culminó.