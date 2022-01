A 90 minutos de poner una marca negativa: Colombia, urgida de gol

La Selección Colombia entrará al ruedo esta semana, con la obligación y motivación de seguir en los lugares de clasificación directa a Catar 2022. Pese a estar en la cuarta casilla, no hay nada asegurado y el panorama para entrar parece estar cada vez más apretado, teniendo en cuenta los equipos que vienen atrás y algunos de los enfrentamientos, no solo de Colombia, que representan choques con rivales directos.



El entorno de la tricolor ha estado plagado de novedades, teniendo en cuenta a aquellos que se bajaron de la convocatoria por lesión y contagio de coronavirus. Caso de Muriel y Jefferson Lerma, en el caso del volante, confirmado por el contagio.



El tema del gol, con la ausencia de Muriel preocupa. La llegada de Suárez puede dar un poco de tranquilidad. Con Falcao, Borré, Borja y Morelos, se aseguraría una gran posibilidad de anotar y de ganar, sin embargo, no es la realidad que goza la tricolor, teniendo en cuenta los partidos anteriores.



La finalización es un tema pendiente, incluso, con hombres en la plantilla como Duván Zapata, que ha sido criticado por lo mostrado a nivel

Selección, que dista de lo que se le ve semana a semana en el Atalanta. Es una de las retroalimentaciones que se le hace al proceso de Rueda. Los goles dan los puntos y para Colombia no hay mañana. El arco rival lleva varios partidos cerrados y está cerca de establecer un antirécord.



Ya lo emparejó, al completar un total de cinco partidos sin anotar un gol. Son 450 minutos sin poder concretar las opciones. Problema de generación o de finalización, el registro que está desde aquel partido contra Uruguay, donde Zapata tuvo una clara debajo del arco.



El registro emparejado con los duelos contra Uruguay, dos veces Brasil, Ecuador y Paraguay, es similar a lo que pasó en las Eliminatorias a Sudáfrica 2010, donde la tricolor también encadenó cinco partidos sin marcar un gol. La diferencia radica en que, para el camino a Catar, Colombia ha conseguido cuatro empates y una derrota



Dicha seguidilla fue entre el 18 de junio del 2008 y el 15 de octubre del mismo año, donde Colombia se cruzó con Ecuador, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, sumando un total de tres derrotas y dos empates.



El partido contra Perú no solo será una prueba definitiva para no marcar un registro negativo. Va más allá de la necesidad del gol, de lograr los tres puntos por parte de Colombia, teniendo en cuenta que es un rival directo y que perder las unidades, sería dejar espacio para perder el cuarto lugar y complicar el panorama a Catar en las últimas jornadas.