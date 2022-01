‘La ilusión sigue intacta de llegar a la Selección’ Carlos Sánchez

Comenzó la Liga Betplay 2022 y con ella la ilusión de varios jugadores de mostrar su mejor nivel para un posible llamado a la Selección Colombia, uno de ellos es Carlos Sánchez, quien ya vistió los colores de la selección, Además de estar con La Tricolor en los mundiales de Brasil y de Rusia con el estratega José Pekerman.

En rueda de prensa del cuadro cardenal, el volante de recuperación habló sobre la Selección Colombia y de sus compañeros que están convocados para estos juegos de Eliminatoria.



“Eso es lo bonito del fútbol, las amistades que te deja, lo único que les puedo decir a a todos los que están hoy convocados, es que tendrán todo mi apoyo, seré un hincha más y la invitación es estar todos unidos para llegar al Mundial de Catar”, afirmó.



De igual forma dejó ver su deseo de volver a vestir los colores de Colombia y aseguró que trabaja para pelear un cupo dentro de los próximos convocados.



“La ilusión sigue intacta de llegar, desde que yo esté jugando y exista esa posibilidad siempre la voy a pelear, siempre me he caracterizo por ser así, nunca he dejado de soñar y seguiré trabajando”, aseguró el jugador de Santa Fe.



Por último, Sánchez dio una pequeña opinión sobre la Selección Colombia y aunque no fue extenso en su declaración, mencionó: “La selección es buena, por algo estamos adentro.”